Çavuşoğlu: Başkonsolos'un rezidansı bugün aranacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmenin ardından Çarşamba günü Ankara'ya giderek temaslarda bulundu. Önce 40 dakika kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Pompeo, daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi.

Çavuşoğlu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, mevkidaşı ile "faydalı ve verimli bir görüşme" gerçekleştirdiklerini ve kısa süre önce ortadan kaybolan Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı vakasının yanı sıra Münbiç konusu, PKK, Gülen yapılanması, ABD'nin Türkiye'ye yaptırımları ve ikili ilişkiler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Pompeo'nun Türkiye ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Suudi Arabistan'a gidip Riyad yönetimiyle görüşmeler yürütmesinin ertesinde gerçekleşti.

CNN International ve Yeni Şafak gazetesinde Kaşıkçı'nın cesedinin parçalara ayrıldığı iddiası konusunda, "Gazetelerde çıkan haberlere göre biz yorum yapmayız" diyen Bakan, "Soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice kapsamında size bilgi verebiliriz" dedi.