Çavuşoğlu: ‘Basra ve Musul Başkonsoloslukları Tekrar Açılıyor’

Irak’ın yeni Cumhurbaşkanı Berham Salih’le Bağdat’ta biraraya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, güvenlik nedeniyle kapatılan Türkiye’nin Basra ve Musul başkonsolosluklarının yeniden açılacağını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca PKK’ya yönelik operasyonlarla ilgili olarak mücadelenin Irak'ın toprak bütünlüğüne ihlal olmadığını, uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hak olduğunu söyledi. Çavuşoğlu “Bundan sonra bu mücadeleyi hükümet kurulduktan sonra Irak hükümetiyle birlikte yapacağız" dedi.

Çavuşoğlu’na 2 Ekim’de İstanbul’daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili bir soru da yöneltildi. Çavuşoğlu, yoğun ve kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü belirtti ve bu süreçte Suudi Arabistan’la da yakın ilişki içinde çalışmak istediklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'ın da bizimle işbirliği içinde olması gerekiyor. Bu soruşturmalar neticesinde ortaya çıkan gerçekleri zaten tüm dünya ile paylaşmış olacağız" diye konuştu.

Suudi gazeteci Kaşıkçı’dan 2 Ekimden bu yana haber alınamıyor.

