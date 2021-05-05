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Çavuşoğlu Berlin yolcusu

05.05.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın Berlin'de Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

Çavuşoğlu Berlin yolcusu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun perşembe günü Berlin'e bir çalışma ziyareti yaparak Alman mevkidaşı Heiko Maas ile bir araya geleceği bildirildi.

Alman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşme gündeminde ikili ve uluslararası konuların bulunduğu bildirilirken Türk Dışişleri de çalışma ziyaretinde ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alınmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Maas'ın geçen ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette iki taraf Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması ve AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem yaratılması konusunda mutabık kalmış, ilişkilerde yeni bir sayfa açılması iradesi beyan edilmişti.

Türkiye'ye olası yaptırımların ele alındığı mart ayındaki AB liderler zirvesinde de, pozitif gündem oluşrurulması için Türkiye'nin atacağı adımlara bağlı olarak iş birliğinin geliştirilmesi ve Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu için çalışılması kararı alınmıştı. AB liderleri, Türkiye ile ilgili durum değerlendirmesini haziran ayındaki zirvede yapacak.

DW/BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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