Çavuşoğlu Berlin'de Maas ile Görüştü

Ankara ve Berlin arasında üst düzey ziyaretler ve temaslar hız kesmiyor. Çalışma ziyareti kapsamında Berlin’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile buluştu, ayrıca Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Buluşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Heiko Maas, bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin ele alındığını belirterek, son zamanlarda karşılıklı olarak artan ziyaret ve görüşmeleri övdü, bunu ilişkilerin yoğunlaşması ve diyalog isteğinin göstergesi olarak tanımladı. "Türkiye-Yunanistan görüşmelerinin başlaması olumlu bir gelişme" Almanya’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimin azaltılması konusunda uzun vadeli ve kalıcı bir çözüm için tüm tarafların bir araya gelmesine alternatif görmediğini aktaran Maas, bu konuda Türkiye ve Yunanistan arasında başlatılan görüşmeleri olumlu bir gelişme olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Maas, geçen yıl yaşanan gerilimin Türkiye’nin AB ile olan ilişkilerine olumsuz yansıdığını hatırlattı.

Suriye ve Afganistan gibi konularda iki ülkenin ortak görüşte olduğunu söyleyen Maas, Libya’da yeni geçiş hükümetine destek verme konusunda da ortak bir çizgide oldukları bilgisini verdi. Maas, geçen sene Şubat ayında Uluslararası Berlin Libya Konferansı’nda alınan kararlara atıfta bulunarak, kalıcı ateşkes ve barışın tesisi için tüm yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesi çağrısı yaptı. Almanya’nın Avrupa Konseyi Dönem Başkanı olduğunu hatırlatan Maas, bu bağlamda meslektaşına Türkiye’nin de Konsey ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı kararları uygulamasını hatırlattığını belirtti. Turizm öncelikli gündem maddesi Alman bakan, Alman ve Türk toplumlarının pandemi sonrasında bir an önce normalleşme arzusunda olduğunu söyleyerek, Almanya’nın yaz döneminde "turizmin en yüksek düzeyde" olmasını arzuladığını ve Türkiye ile geçen yıl bu konuda çok başarılı bir ilişki ve ortak çalışma oluştuğunu söyledi. Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştiğini kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Merkel ve Maas’ın Türkiye ve AB ilişkileri konusunda verdiği desteğe teşekkür ederken, Türkiye’nin bu bağlamda vize

serbestisi ve Gümrük Birliği’nin modernizasyonu gibi konulardaki beklentilerinin yerine getirilmesini beklediğini söyledi. Maas, geçen Ocak ayında Türkiye'ye yaptığı ziyarette Türkiye‘nin Doğu Akdeniz'deki gerilimin yatıştırılması konusundaki tavrını överek, AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif gündem yaratılması konusunda olumlu mesajlar vermiş ve buna örnek olarak Türkiye ile Gümrük Birliği'nin modernizasyonu konusunun ele alınabileceğini söylemişti.

"Türkiye-Almanya ilişkileri pandemiye rağmen ilerliyor" İki gün önce Libya'da olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye ile Almanya arasındaki ticari ilişkilerin pandemiye rağmen ilerlediğini ifade eden Çavuşoğlu, ikili ticaretin bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin turizm konusundaki çalışmalarına değinerek, aşılama sürecine hız verildiğini ve güvenli turizm programı için ilave tedbirler alındığını belirtti. Türkiye'de 17 Mayıs’a kadar kapanma olduğunu ve vaka sayılarının gerilediğini, halkın yüzde 26’sının aşılandığını anımsatan Çavuşoğlu, "Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi, tüm turizm çalışanları, otellerde restoranlarda çalışanlar, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, tur rehberleri de dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız" şeklinde konuştu.

6 Nisan'daki protokol krizi yine gündeme geldi Mevlüt Çavuşoğlu, bir gazetecinin Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Ankara'da 6 Nisan'da yaşanan protokol kriziyle ilgili sorusuna da yanıt verdi. Bu konudaki suçlamalar nedeniyle o toplantıda ele alınan diğer tüm konuların gündemde ikinci sıraya düşmesine üzüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Biz protokol kurallarını biliyoruz. Köklü bir devlet geleneğimiz var. Biz misafire nasıl davranılacağını biliriz. Bu tablo bizim yüzümüzden olmadı. Komisyon ile konseyin arasındaki kavgadan kaynaklandı. Ben de görünce biraz şaşırdım. Sonra Cumhurbaşkanımızın özel kalemine de sordum, teyit edildi. Yazık yani, koskoca AB bir protokol için böyle kavga etmemeli" dedi. Çavuşoğlu Almanya İçişleri Bakanı'yla da görüştü Berlin’den ayrılmadan federal hükümetin turizm sorumlusu Thomas Bareiss ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından da kabul edilmesi beklenen Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, dün akşam geldiği Berlin’de İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile video konferans aracılığıyla bir görüşme gerçekleştirdi.