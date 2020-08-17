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Çavuşoğlu: Biden haddini aşıyor

17.08.2020 08:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de Demokratların başkan adayı Biden’ın Türkiye ile ilgili ifadelerini sert bir dille eleştirerek, Biden'ın açıklamalarının " diplomatik teamüllere" aykırı olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu: Biden haddini aşıyor

Dominik Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere bu ülkeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı ile Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye konularını ele aldıklarını ve ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri sürdürme konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi. Mike Pompeo'ya harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çizgisini ve bu süreçteki yapıcı yaklaşımını aktardığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı davasını ve kıta sahanlığını da mevkidaşına anlattığını kaydetti.

"Haddini aşan bir açıklama"

Bu yıl Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratlar'ın adayı olan Joe Biden'ın, sosyal medyada büyük tartışma konusu olan Türkiye ile ilgili açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Biden'ın iki kez, "Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten" bahsettiğini belirterek, "iki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim" ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca, bir devlet adamı olan Biden'ın konuşmalarının, diplomatik teamüllere aykırı olduğunu ve konuşmasında ciddi maddi hataların bulunduğunu dile getirdi. Joe Biden'ın, Türk hükümeti ile ilgili olarak, "hükümet unsurları" ifadesini kullandığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Sanırım, Obama'nın yardımcısıyken, bunlar hep terör unsurlarıyla, teröristlerle yatıp kalktıkları için unsur diye hitap ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk halkının iradesiyle seçilmiş hükümetin, 'hükümet unsurları' diye değerlendirilmesi gerçekten inanılacak bir şey değil. Bir başkan adayının, başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin böylesine hatalara düşmesi gerçekten ilginç bir durum" dedi.

"Biden Kürt kelimesinden PKK/YPG'yi anlıyor"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Joe Biden'ın, "Kürt kökenlilerin meclise girmelerini sağladık" ifadesini de yine sert bir üslupla eleştirerek, "Bu ülkede Kurtuluş Savaşını, Çanakkale Savaşını hep birlikte verdik ve Kürt kardeşlerimiz kurucu mecliste de vardı. Dolayısıyla sen kimsin Kürtlerin meclise girmesini sağladık diyorsun?" ifadelerini kullandı. "Biden'ın Kürt kelimesinden anladığı, PKK/YPG gibi teröristler" diyen Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimiz tabii ki mecliste, hükümette, bürokraside, sporda, eğitimde, toplumun her yerinde olacak ama bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu konuda da (Biden'ın) haddini aştığını görüyoruz" açıklamasında bulundu.

DW,DHA / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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