Çavuşoğlu: Biden haddini aşıyor

Dominik Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Luis Abinader Corona'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil etmek üzere bu ülkeye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, burada Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı ile Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye konularını ele aldıklarını ve ABD ile uzmanlar düzeyinde istişareleri sürdürme konusunda fikir birliğine vardıklarını dile getirdi. Mike Pompeo'ya harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çizgisini ve bu süreçteki yapıcı yaklaşımını aktardığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin haklı davasını ve kıta sahanlığını da mevkidaşına anlattığını kaydetti.

"Haddini aşan bir açıklama"

Bu yıl Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokratlar'ın adayı olan Joe Biden'ın, sosyal medyada büyük tartışma konusu olan Türkiye ile ilgili açıklamalarına da değinen Çavuşoğlu, "Türk milleti olarak böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Şimdi artık sahada ve masada da gücümüz var. Dolayısıyla, Türk milletini de tanımayan, cahilce yapılmış haddini aşan bir açıklama" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Biden'ın iki kez, "Darbeyle değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmekten" bahsettiğini belirterek, "iki kere vurgulamasından ben şunu anlıyorum; Darbeyi geçmişte denedik, olmadı. Dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim" ifadesini kullandı.