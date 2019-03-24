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Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2019 10:28 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı’nın karşısında duranların Türkiye’yi sevmek ve bağlı olmakla ilgisinin olmadığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Biz ’beka’ derken bizimle alay edenler, şimdi 31 Mart’ın bir belediye seçimi olmadığı söylüyor.

Cumhur İttifakı’nın karşısında duranların Türkiye’yi sevmek ve bağlı olmakla ilgisinin olmadığını belirten Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Biz ’beka’ derken bizimle alay edenler, şimdi 31 Mart’ın bir belediye seçimi olmadığı söylüyor. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, Türkiye’nin terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi savaş olarak nitelendiriyor. 31 Mart’tan sonra da bunu sonlandıracaklarını ve tecridin kaldırılacağını söylüyor" dedi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Yeşilova, Küçükbalıklı ve Başaran mahallelerinde ziyaretlerde bulundu. Sıkılmadık el bırakmayan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a ve Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’a destek istedi. Türkiye’nin önünün açılması ve rahata ermesi için önemli bir virajda olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün Cumhur İttifakı karşısında konumlanan ittifak anlayışının bu milleti sevmekle bu ülkeye bağlı olmakla ilgisi olmayan işlerle karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu seçimlerin bir beka seçimi olduğunu dile getiriyor. Ancak karşımıza konumlananlar, bu anlayışımızı alaya aldılar. Ama bugün kendilerinin yan yana olduğu ve onlara destek veren HDP Eş Başkanı Sezai Temelli, !Bu seçimler bir belediye seçimi değildir. Bu seçimler savaşın biteceği, tecridin kaldırılacağı bir seçimdir! ifadesini kullandı. Türkiye’de bir savaş yok. Türkiye’de yaşanan şey, terör örgütleriyle kıyasıya yaşanan bir mücadeledir. Terör örgütlerine nefes aldırmamaktır. Terör örgütlerinin başını kaldırdığı yerde onların başını gömmektir. Ama bu terör örgütleriyle yapılan mücadeleyi bir savaş gibi gösterilip bunu bitireceğim derseniz, o zaman ülkemizin, hükumetimizin ve güvenlik güçleriyle terör örgütüne karşı bu başarılı operasyonlarından rahatsızsınız anlamına gelmektedir. Bunu sonlandırmak için de bu ittifakı yapmışsınızdır. Bunu da bu milletimiz asla kabul etmez. Zaten karşılaştığımız her vatandaşımız, Türk bayrağını göstererek ’meselemiz bayraktır’ diyor. Terör örgütleriyle yan yana ve onlarla kol kola olanlara da milletimiz 31 Mart’ta gereken Osmanlı tokadını vuracaktır" şeklinde konuştu.
Vatandaşların ve esnafın Cumhur İttifakı’na olan teveccühünü görmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Tabi Bursa’da Osmangazi ve Yıldırım gibi ilçelerimiz hem çok büyükler, hem de yerleşim başlangıcı bakımından 50-60 yıla uzanmaktadır. Zamanında buralarda planlamalar geciktiği için vatandaşlarımız binalarını bitişik nizam olarak gerçekleştirmiş. Okul, park, bahçe, otopark gibi alanlar ayrılamadığı için bugün, kamulaştırma çalışmaları yapıyoruz. Bunun gibi yaşam alanlarını da bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tabi vatandaşlarımızın bizlerden beklentisi daha yüksek. AK Parti belediyeciliği her zaman insana dokunan ve karşılık veren belediyecilik anlayışı ile yol almaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye nezdinde teveccüh kazanmasının onun belediyecilik hizmetleriyle ortaya koyduğu gayretlerden kaynaklandığını da hatırlatan Çavuşoğlu, "1994 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı seçildiğinde İstanbul’un hali ortadaydı. Sokak ortasında çöp dağları oluşmuş, hava kirliliğinden gazeteler maske dağıtmaya başlamış, insanlar banyo küvetlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için su depolar haldeydi. Daha sonra gelinen noktayı herkes çok iyi biliyor. Bir anda çöp dağları buhar oldu. Her yer çiçek bahçesine dönüştü. Haliç’in kenarından geçerken burnunu kapatan vatandaşlarımız şimdi rahat nefes alabiliyor. Buradan şu sonuç ortaya çıkıyor. CHP belediyesi olarak İstanbul’a reva gördüğü hizmet anlayışı. Bir de o gün itibariyle AK Parti belediyeciliği ile 1 yıl içerisinde İstanbulluları kavuşturduğu ortamdır. Milleti seviyorsanız, bir şekilde sorunların çaresi bulunuyor. Derdiniz millet, vatan, ülke değil ise, sırtınızı dönüp o koltuğu işgal ediyorsunuz" diye konuştu.
2004 yılından itibaren Türkiye’nin AK Parti belediyeciliği ile tanışmış olmakla beraber, bütün sorunların teker teker çözülmeye başlandığını yineleyen Çavuşoğlu, "Elbette yapamadığımız ve geciktirdiğimiz olacaktır. Toplum yaşayan bir organizmadır. Zaten bütün ihtiyaçların bittiğini düşünürseniz bu olağan dışı bir durum olur. Biz milleti seviyoruz. Biz yaşadığımız kentleri mamur etmeye çalışıyoruz, biz milletimizin sürekli yanında olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

Çavuşoğlu: "Biz ’beka’ dediğimizde alaya alanların kol kola olduğu HDP ise bu seçimlerin bir belediye seçimi olmadığını açıkladı"

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