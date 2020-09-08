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Çavuşoğlu: Biz varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.09.2020 14:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la yaşanan gerilimle ilgili "Masada varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor. Bizim Akdeniz'deki tatbikatımız NATO kuralları çerçevesinde" dedi.

Çavuşoğlu: Biz varız diyoruz ama Yunanistan yanaşmıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşıyla görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

'YUNANİSTAN YANAŞMIYOR'

"Yunanistan diğer ülkelerle nasıl anlaşmalar imzalamış anlatıyoruz, kendimize güvenip masada varız diyoruz, Yunanistan yanaşmıyor. Masada psikolojik üstünlüğü kaybettikleri için devamlı agresifler.

10 km kare alana, 40 km kare kıtasahanlığı istemek arsızlık. Yunanistan'a iftira atmak için bunları söylemiyoruz, her şey ortada.

'BUNA MÜSADE ETMEYİZ'

Ayasofya konusunda da aynısını söyledik, başkentinde cami olmayan tek ülke Yunanistan'dır. Ciddi bir zulüm politikası izliyor. Ayasofya'nın kültür mirasını yok ettiğimiz söyleniyor, kim korudu bugüne kadar? Camiyken de müzeyken de korundu. Bu konuda görüş bildiren UNESCO'dur, şeffaf biçimde herkes görüyor. Bugün İnsan Hakları Mahkemesi daha dün, kararlarını uygulamadığı için Yunanistan'ı eleştirdi. Batı Trakya ile ilgili uygulamadığı 3 tane anlaşma var. Ege'de kaç kişi bunlar yüzünden öldü. İnsanların botlarını batırıp öldürmek insani değil. DHKP-C, PKK, FETÖ Yunanistan sokaklarında geziyor, biz böyle şeylere müsade etmeyiz. Yunanistan kendisine güveniyorsa, cesareti varsa, gelsin masaya otursun, haklı olduğunu orada söylesin, bizim de söyleyeceklerimiz var.

'BİN TANE KÖYÜ ELİNDE TUTUYOR'

PKK en çok Kuzey Irak'a zarar veriyor. Bin tane köyü elinde tutuyor. Asıl hedefi el birliğiyle buraları ele geçirmektir. Barzani'nin de söylediği gibi tutsak politikası izliyor, zorla çocukları dağa götürüp eline silah veriyor. Barzani'nin Türkiye ziyaretinde de PKK ile ilgili neler yapabileceğimizi konuştuk. Neden görüştüğümüz, neden onların bayrağının olduğu gibi eleştiriler görüyoruz ama Kürt kardeşlerimizi de PKK gibi gösterirsek olmaz. Cumhurbaşkanımızın da Kürt kardeşlerimiz için neler yaptığı ortadadır."


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