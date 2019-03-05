Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle

Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/AĞRI, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir. Irak'taki, İran'daki Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. Suriye'de yaşayan, YPG-PKK yüzünden o toprakları terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen Kürtler de bizim kardeşimizdir. Suriye'de sorun YPG-PKK, İran'da PJAK'tır. Türkiye ve Irak'ta da problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere, dün akşam Ağrı'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti'nin yerel seçim için Ağrı Belediye Başkanı adayı Savcı Sayan, kurum müdürleri ve partililer tarafından karşılandı. Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Halkla Buluşma Toplantısı'na katılan Çavuşoğlu, burada konuşma yaptı.

'TÜRKİYE VE IRAK'TA PROBLEM, PKK VE TERÖRİSTLERE DESTEK VERENLER'

Türkiye'de herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Kürt kardeşlerimiz, Lazlar, Çerkezler, Boşnaklar, Aleviler kim olursa olsun birinci sınıf insandır. Biz birlikte Kurtuluş Savaşı'nı verdik. Çanakkale Destanı'nı birlikte yazdık. Bugün dünyanın her yerinde, özellikle bizim coğrafyamızda, ecdadımızın mirasları varsa oralara birlikte gidip, birlikte ihya ettik. Anadolu topraklarını birlikte yurt edindik, birlikte kalkındırdık. Yine birlikte ihya edeceğiz. Yine Türkiye'yi ve Anadolu topraklarını hedeflediği noktaya birlikte ulaştıracağız. Bizim derdimiz teröristlerdir, terör örgütleriyledir. Irak'taki, İran'daki Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunumuz yoktur. Suriye'de yaşayan, YPG-PKK yüzünden o toprakları terk etmek zorunda kalan ve Türkiye'ye gelen Kürtler de bizim kardeşimizdir. Ama Suriye'de sorun YPG-PKK, İran'da PJAK'tır. Türkiye ve Irak'ta da problem PKK'dır ve teröristlere destek verenlerdir" diye konuştu.

'HEPİMİZ KARDEŞİZ'

Belediye hizmetinin önemine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Kürtlerin haklarını savunduğunu iddia eden bir terör örgütü ve onun yandaşları DHKP-C'si, TİKKO'su aynı zihniyet bunlar. Orada yaşayan vatandaşları saat 6'da, 7'de evlerine mahkum ediyorlardı. Şimdi ise gece 1,5'a kadar dışarıda. Orada çocuklar bile 'vali baba' diyor. Bunların hepsi bizim vatandaşımız, kardeşimiz. Biz bunları ayrı düşünebilir miyiz, ayırım yapabilir miyiz? Hepimiz kardeşiz. O zaman hizmet etmemiz lazım. Hizmette birleşmemiz lazım. İşte 31 Mart'ta Ağrı, Savcı Sayan ile yeniden hizmetle buluşacak" dedi.

'BUNLARIN DERDİ HİZMET DEĞİL'

Ağrı'ya Hatay'dan geldiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, CHP'nin yönetimde olduğu belediyeleri eleştirerek, "CHP yönetiminin bulunduğu belediyeleri görünce memleketin bir evladı olarak utandım. Yönetilemeyen ülkelerin şehirleri bu kadar olur ancak. Kültür ve medeniyet şehri Hatay'ın yollarını görün, vallahi utanırsınız. DEAŞ işgali altında uzun süre kalan Irak'ın yolları katbekat iyi. Suriye'nin yıkılmayan yerlerindeki yollar bile daha iyidir. Bu zihniyet böyle. Muğla'ya gittim; sular kesik, Bodrum çöp, aynı şekilde pis sular denize akıyor. Hangi çağda yaşıyoruz arkadaşlar? 1994 öncesi İstanbul gibi Aydın'da çeşme suları tuzlu akıyor. Bunları yapmak zor bir şey mi? Bunları basit, bir ilçe belediyesi bile yapar. Bunların derdi hizmet etmek değil. O yüzden biz işimize bakacağız" diye konuştu.

Ağrı'da hak edilen hizmete Savcı Sayan ile ulaşılacağını dile getiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 25 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kente geleceğini duyurdu. Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından İYİ Parti Ağrı Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan istifa edip, AK Parti'ye katılanlara rozet taktı.