Çavuşoğlu: Bizim derdimiz terör örgütleriyle (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, MHP'LİLERLE ESNAFI ZİYARET ETTİ

Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, MHP İl Başkanı Selahattin Aktaş, Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, AK Parti ve MHP'li ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte Yeni Van Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Fatih ve Mehmet Akif Ersoy Mahalleleri'nde de vatandaşlarla biraraya gelen Bakan Çavuşoğlu, milletin Türkiye'ye sahip çıkmasını istedi.

Devlet olarak Ağrı'ya ciddi kaynaklarla hizmetler verdiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi Valimiz size hizmet ediyor mu? Evet. O parayı iyi değerlendirmek ya da kötüye kullanmak belediye başkanın elinde. O parayı ceplere indirmeyecekler, dağlara göndermeyecekler, millete ekmek, aş ve hizmet için kullanacaklar. İnşallah 31 Mart'taki seçimlerden sonra Valimiz, kayyum olarak yürüttüğü belediyeyi, Savcı Sayan'a devredecek. Sayan'ın çok güzel projeleri var ve onları hayata geçirecek" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, milletin Türkiye'ye sahip çıkması gerektiğini belirterek, büyük ülke olmak için birlik ve beraberlik içerisinde yaşamanın şart olduğunu vurguladı. Büyük Türkiye olarak mazlumların da umudu olacaklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Milletçe hep beraber güçlü ülke olalım ki bizden umut bekleyen insanlara, kutsal davalarımıza sahip çıkalım. Bugün dünyada insani yardımda neden birinci sıradayız, çünkü siz cömertsiniz, bu sizin cömertliğinizin yansımasıdır. Bir ve beraber olursak, Ağrı'mız, Türkiye'miz güçlü olur ve kalkınır" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, hükümetin sağlık sektöründeki yatırımlarına da işaret ederek, şunları söyledi:

"Şu hastaneler eskiden mümkün müydü? değildi. Bugün her yerde uçak ambulanslar, paletli ambulanslar, ambulans helikopterler var. Niye? Kış aylarında hamilelerimiz, yaşlılarımız orada rehin kalmasın diye var. Bu yolları niye yapıyoruz? Kazalar olmasın, gideceğiniz yere güvenli ve rahat ulaşın diye. Ama şehre sahip çıkmak farklı bir şey. Şehre siz sahip çıkacaksınız, şehri güvenli kişilere teslim edeceksiniz, sizi enayi yerine koyanlara değil, size hizmet edenlere şehri teslim edeceksiniz."