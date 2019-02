Çavuşoğlu: Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir -2

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları'nda geçmişten bugüne görev yapan kadın yöneticilerle kahvaltıda buluştu. Kadınlara seslenen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bizim Atatürk ve ilkeleriyle problemimiz yok. Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir" dedi. Toplantıda kadınlara seslenen AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise "Bir tek kapıyı bile ıskalamayacağız. 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye'de bir destan yazılacak. O da İzmir destanı olacak. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, hem partisinin etkinliklerine katılmak hem de esnaf ziyaretlerinde bulunmak için İzmir'e geldi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun kentteki ilk durağı ise AK Parti İzmir İl Başkanlığı oldu. Çavuşoğlu burada geçmişten bugüne AK Parti İl Kadın Kolları'nda görev yapmış yöneticilerle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Kadınların yoğun ilgisiyle karşılanan Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra toplantıya AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, eşi Ayşen Zeybekci, İl Başkanı Aydın Şengül, eşi Nuriye Şengül de katıldı. Toplantıda AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Yıldız Büyükdağ'ın açılış konuşmasından sonra Kadın Kollarının yaptığı çalışmaların yer aldığı kısa film gösterimi yapıldı. 'EVİNİZE HOŞGELDİNİZ' Kadınlara seslenen AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, konuşmasına, "Evinize hoşgeldiniz" sözleriyle başladı. Aydın Şengül, "Geçmişte alın teri dökmenizin, emeğinizi gönlünüzü bu partiye vermenizin sonucunda buradayız. Biliyoruz ki kadınlar çocuklarını nasıl sahipleniyorlarsa davalarını da öyle sahipleniyorlar" dedi. 'KİMSE İMKANSIZ DEMESİN' Daha sonra kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci ise "AK Parti için en büyük zenginlik, kurulduğu andan itibaren üye olan kardeşlerimizi ihmal etmememiz lazım. Çünkü biz AK Parti ailesi olarak birbirini seçme lüksü olmayan kardeşlik bağlarıyla birbirimize bağlıyıyız. Şimdi kardeşlik taraması yapıyoruz, bir araya geliyoruz tek tek. Gönülleri yapıyoruz. Biz çalışmaya önce kardeşlerimizden başladık. Kimse zor demesin, kimse imkansız demesin. Denizli de seçim öncesinde adayı en son açıklanan şehirdi. AK Parti yüzde 26,4, CHP yüzde 39 gösteriyordu. CHP de gerine gerine dolanıyordu, işimiz rahat diye. Denizli'de biz önce kendimize inandık. Kendimiz, sevgimizi, samimiyetimizi öyle gösterdik ki. Ve 28 Mart'ta seçime gidildi, 28 Mart akşamı biz yüzde 51 ile bitirdik. Arkamıza dönüp bakmadık bile. İzmir'de kimse bana 'zor' demesin. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum; 31 Mart akşamı Konak Meydanı'nda o zeybek oynanacak. 1 Nisan sabahı bütün Türkiye'ye güneş İzmir'den doğacak. Kimse bizim hedefimizde değil. Kimseyle de uğraşmıyoruz. Kimseyle de derdimiz yok. Birilerinin derdi var, vermesi gereken hesapları var. Hesabı millet soracak. Ama milletine hesabını vermeyenlerle de işimiz hiç olmayacak. Bir tek kapıyı bile ıskalamayacağız. 31 Mart 2019 seçimlerinde Türkiye'de bir destan yazılacak. O da İzmir destanı olacak. Bundan hiç şüphemiz yok" diye konuştu. 'BİZİM PROBLEMİMİZ ATATÜRK'TEN GEÇİNENLERDİR' Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, kadınlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini, kendisinin Nihat Zeybekci'yle İzmir'de yerel seçimleri kazanacaklarına güveninin tam olduğunu söyledi. Vefanın önemli olduğunu, Nihat Zeybekci'nin bunu hiç ihmal etmediğini vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, "Sizlerin çalışmalarıyla bugün büyük bir aile olduk. Çok çalışarak büyük bir aile olduk. Bundan en çok milletimiz ve vatanımız faydalandı. İnandığımız yolda çok çalışarak bu hedeflere ulaştık. İzmir'de bile hükümetimizin yaptığı projelere bakın, ki İzmir'de yerel yönetim alanında hiçbir şey verilmediğini söylemek durumundayız. 17 yıl önce bunlar hiçbirimizin hayal etmediği projelerdi. Bu ülke için, millet için güzel şehirlerimiz için yapacağımız çok şey var. İzmir de bunlardan bir tanesi. Bizim İzmir'de hiçbir problemimiz olmadı. İzmir ile aramızda çıkartılmaya çalışılan sözde çatışmalar suni şeylerdir. Kimsenin inancıyla, yaşam tarzıyla sorunumuz olmadı. Kimse Atatürk'ü ve onun gösterdiği hedefleri tekeline almasın. Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece Türkiye'de değil, Balkanlar'da, Orta Asya'da hatta Afrika'da örnek alınmış, Cumhuriyetimizin kurucusu, banisidir. Bizim Atatürk ve ilkeleriyle problemimiz yok. Bizim problemimiz Atatürkçü geçinen ve Atatürk'ten geçinenlerdir" dedi. İzmir'in dünyanın en güzel şehri olduğunu, İzmir ve İzmirlilerin bugün hak ettiği noktada olmadığını ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunu da kabul etmemiz lazım. İzmir halkı kim olursa olsun herkese karşı saygılı ve medenidir. Böyle güzel bir halk daha güzel hizmetleri hak etmiyor mu? Artık değişim zamanı geldi. İnşallah 31 Mart'ta bu değişim olacak. Kimle olacak? Nihat Zeybekci ile olacak. İnanan insanlar için zor bir şey yoktur. Geçtiğimiz seçimlerde İzmir'e geldim, sizlerle beraber olduk. Çalıştık" ifadelerini kullandı. 'HER SEÇİMDE DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DEDİR' Seçimlerin Türkiye'nin bekası için önemli olduğunu da söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir, diplomasinin de merkezi olsun. Bakanlığımızın burada ofisi var. Buraya 47 ülkenin milletvekillerini de getirdim ama bana hep şunu söylediler; 'Akşam İzmir ışıklı güzel görünüyor ama sabah kalktığımız zaman İzmir çok kötü görünüyor. Bir taraftan çöpler, bir tarafta yollar.' Bunu bana yabancı dostlarımız söylüyor ama dostane söylüyor. Bu seçim İzmir için çok önemli de sadece İzmir için mi önemli. Tüm Türkiye için önemli. Cumhur İttifakı niçin kuruldu? Türkiye'nin bekası için kuruldu. Türkiye'de beka sorunu olmasa da bir bekamız var. Hedeflerimiz var. Bunun için daha istikrarlı olmamız gerekmez mi? Bugün çatışmalara rağmen dünyadaki sorunların üçte ikisi bizim etrafımızda. Bu ülkeyi güçlendirmeseydik Türkiye bu coğrafyada bir vaha gibi, bir istikrar abidesi gibi durabilir miydi? Bugün Türkiye hedeftir, yarın da olacaktır. Biz ne kadar güçlü olursak hedeflerimize daha kolay ulaşırız. Bu seçim sadece Türkiye için mi önemli? Bu yerel seçimlerde yine Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için ve dünyayla da ilgili. 'Dünyayla ne ilgisi var?' diyebilirsiniz. Size söyleyeyim; Her seçimde dünyanın gözü Türkiye'dedir. Bu Recep Tayyip Erdoğan seçimleri nasıl kazanıyor? Seven sevmeyen, isteyen istemeyen var ama son zamanlarda Batı'da 'Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin' diyenler de var. O yüzden bu seçimin bu bakımdan da önemi var." 'GİRİŞİMCİ BİR POLİTİKA İZLİYORUZ' Girişimci ve insani dış politika uyguladıklarını da anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bunu başarılı uyguluyoruz. Çıkarlarımızı gütmekte girişimciyiz, ticaretimizi artırmada girişimciyiz. Nihat Zeybekci'nin bakanlığı döneminde Türkiye'nin ürünlerinin gitmediği ülke kalmamıştır. Uluslararası örgütlerde de girişimciyiz, barış için arabuluculuk için girişimciyiz. Medeniyetler ittifakı ile girişimciyiz. Eskiden Orta Asya'ya sadece sloganlarla gidiyorduk. Bir faydası oldu mu? Bu sözle olmuyor, hamasetle olmuyor. Güçlüyseniz oluyor bunlar. Dünyadaki mazlumların, bugün tüm dünyadaki mazlumların umudu olduk. Bunu sadece sloganlarla yapmadık. Hedef koyduk ve yapıyoruz. Dünyanın neresinde mazlum varsa, hangi dinden, ırktan olursa olsun o mazlumun yanındayız ve bu özelliğimizle de umuduz. Bu umutları boşa çıkaramayız. Biz, 100 yıldır 'Türkler tekrar gelecek' diyen Evlad-ı Fatihan'ın biz bugün umuduyuz" dedi. Seçimlerde iki ittifakın olduğunu da söyleyen Mevlüt Çavuşoğlu, "İki tane ittifak var. Bunlarını tanımı çok net. Bugün PKK güdümündeki HDP ile CHP'yi, tabanda değil yukarıda birleştiren nedir? İdeolojik birliktelik mi? Günlük çıkar mı yoksa bugüne kadar yıkamadıkları Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak mı? Ama siz buna müsaade eder misiniz? Etmezsiniz" diye konuştu.