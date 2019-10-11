Çavuşoğlu: ‘Bizim Savaşımız Teröristlere Karşı’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Times’da “Türkiye Savaşı Neden Suriye’ye Taşıdı?” başlıklı bir makale kaleme aldı. Gazetenin Cuma günü yayınladığı yazıda Çavuşoğlu, Türk ordusunun Suriye’nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri operasyonun Amerikan medyasında “Kürtler’e yönelik bir saldırı” olarak nitelenmesinin, “operasyonun IŞİD kalıntılarıyla mücadeleyi zayıflattığı ve Amerika’nın müttefiklerinin gözündeki güvenilirliğini zedelediği” şeklindeki ifadelerle yer almasının hayal kırıklığı yarattığını kaydetti. Çavuşoğlu, yazısında Türkiye’nin Amerika’yla olan 67 yıllık NATO ittifakının geçici, taktiksel ya da işlemsel olmadığını açıklığa kavuşturmak istediğini ifade ediyor. “Türkiye ulusal güvenliğini garanti altına almak için operasyon başlattı” Operasyonun amacının sınır bölgelerindeki teröristlerin oluşturduğu tehlikeyi ortadan kaldırarak ulusal güvenliği sağlamak olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, operasyonun bu bölgelerde yaşayan Suriyeliler’i terör örgütlerinin zulmünden kurtararak özgürlüklerine kavuşturacağını, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelik tehdidi ortadan kaldıracağını belirtiyor. Çavuşoğlu, bu iki gelişmenin Suriyeli mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşünü sağlayacağını kaydediyor.

Çavuşoğlu, “Türkiye, sınırlarında bir terör örgütünün işlettiği koridoru hiçbir zaman kabul etmemiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda da olmak üzere güvenli bölge oluşturulması teklifini defalarca yineledik. Amerika’ya teröristlere malzeme desteğinde bulunmaması çağrısı yaptık. Ancak Amerikan güvenlik bürokrasisi, PYD/YPG olarak bilinen gruptan kendini uzak tutmayı başaramadı. Amerikan Savunma Bakanı dahil Amerikalı yetkililerin Suriye Demokratik Güçleri’nin özünü oluşturan PYD/YPG’nin PKK’dan ayrı tutulamayacağını söylemesine rağmen bu başarılamadı,” ifadelerini kullanıyor. “Amerikalı muhataplarımızla takvim üzerinde bile anlaşmıştık” Çavuşoğlu, askeri görüşmelerin Ağustos ayında, güvenli bölge oluşturulması konusunda karşılıklı mutabakata varılarak sona erdiğini hatırlatıyor. Ancak Çavuşoğlu, Amerika’nın mutabakata uymadığını, terör grubu Suriye’de yerini daha da pekiştirirken Amerika’nın oyalama taktiği güttüğünü kaydediyor. “Bizim savaşımız teröristlere karşı” “Harekete geçmemiz gerekiyordu,” ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Suriye’deki Kürt nüfusun güvenliği konusunda bazı seslerin kaygılarını dile getirdiğini, ancak Türkiye’nin bu savaşı Kürtler’e karşı vermediğini yinelemek ve vurgulamak istediğini yazıyor. Çavuşoğlu, “Durumun ‘Türkler Kürtler’e karşı’ şeklinde yansıtılmasının yanlış ve kötü niyetli olduğunu, Kürtler’in Türkler’in düşmanı olmadığını kaydediyor.

“İnsani krizi engellemek için önlemler aldık” Çavuşoğlu şöyle devam ediyor: “Bizim hedefimiz, PKK ve PYD/YPG’nin ortak yürüttüğü, bünyesine çocuk askerler katan, muhalifleri korkutan, demografiyi değiştiren ve kontrolündeki bölgelerde zorunlu askerlik uygulamasını dayatan terör kompleksidir. PYD/YPG altında kıvranan Kürtler, Araplar ve Hıristiyanlar özgürlüklerine kavuştukları zaman daha rahat edecek” Çavuşoğlu, sivillere yönelik riski asgari düzeye indirmek için gereken tüm adımları attıklarını kaydediyor. “Türkiye, dünyada insani yardıma en çok para harcayan ülke” Türkiye’nin 300 binden fazla Kürt’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda göçmene kapılarını açtığının, onlara güvenlik, barınak ve geçim kaynağı sağladığının altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2016-2017’de Cerablus, 2018’deyse Afrin’deki operasyonlarının geniş bir bölgenin teröristlerden temizlenmesini sağladığını kaydediyor. Çavuşoğlu, teröristlerin eziyet çektirdiği insanların barış içinde yaşamaya başladığını, 365 bin mültecinin Suriye’nin kuzeybatısındaki memleketlerine geri döndüğünü hatırlatıyor.