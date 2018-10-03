Çavuşoğlu-Blok ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda ile ilişkiler konusunda "Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ile Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi. Hollanda ile ilişkilerin normalleşmesi sürecinde mevkidaşıyla yakın iş birliği içinde çalıştıklarını ve yaptıkları ortak açıklama sonrasında da çeşitli platformlarda görüşme imkanı bulduklarını anlatan Çavuşoğlu, büyükelçileri karşılıklı olarak atadıklarını hatırlattı. Blok ile baş başa ve heyetler arası "samimi ve verimli" görüşmeler yaptıklarının altını çizen Çavuşoğlu, ilişkilerde bundan sonraki süreçte 2 yıllık açığı nasıl kapatacaklarını görüştüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine dikkati çeken Çavuşoğlu, şu anda doğrudan yatırım açısından Hollandalı firmaların Türkiye'de birinci sırada olduğunu, Türkiye'nin Hollanda'daki yatırımlarının da arttığını vurguladı. Çavuşoğlu, ikili ticaret hacmini yükseltmek için var olan mekanizmaları daha verimli şekilde kullanacaklarını belirtti.

Terörle mücadele dahil birçok konuyu bugünkü görüşmelerde ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, özellikle yabancı savaşçılar ve terörle mücadelede iki ülke arasında bilgi paylaşımı konusunda daha yakın çalışma gerekliliğinde Hollandalı mevkidaşıyla hemfikir olduklarının altını çizdi. Hollanda ile 400 yılı aşkın bir süreye sahip ilişki ve dostlukları olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "2 yıl önce yaşanan üzüntü verici ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle bazı olumsuz ayları ve yılları yaşadık fakat o günlerden ders alarak bir daha bunların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra pozitif gündeme odaklanarak ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz." dedi. Çavuşoğlu, Hollanda'da yaşayan Türk toplumu ve çifte vatandaşların durumu ile Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldıklarını vurguladı. Göç mutabakatını Hollanda'nın AB dönem başkanlığı sırasında imzalandığına dikkati çeken Çavuşoğlu, Hollanda'nın bu süreçte çok büyük katkıları olduğunu ve bu konudaki iş birliğini güçlendireceklerini anlattı. Çavuşoğlu, "Bugün, Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye'de bu kararlılık var. AB'den ve Avrupa'dan da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.