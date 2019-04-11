Çavuşoğlu-Blok ortak basın toplantısı

AMSTERDAM/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamasıyla ilgili "Bu kararın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Bu konuda biz de gerekli tedbirleri zaten alacağız. Bununla ilgili Ankara'da bazı girişimleri başlattık." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda (Wittenburg) 7. Konferansı'nın ardından Amsterdam'da Hollandalı mevkidaşı Stef Blok ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylaması hakkındaki değerlendirmesi sorulan Çavuşoğlu, Fransa Anayasa Mahkemesinin daha önce iki defa bu konuda verdiği kararın, siyasetçilerin böyle kararlar almaması gerektiği yönünde olduğunu hatırlattı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de bu konuda net kararları bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Buna rağmen niye Macron böyle kararlar alıyor? Popülizm. Başka bir şey değil." diye konuştu.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: