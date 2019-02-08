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Çavuşoğlu: BM Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için soruşturma başlatmalı ya da komisyon kurmalı

08.02.2019 22:28 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler ekibinin Cemal Kaşıkçı ile ilgili ön raporunu değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM'nin konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor" dedi. Çavuşoğlu, BM heyetinin bulgularının, Türkiye'nin tespitleriyle örtüştüğünü de söyledi.

Çavuşoğlu: BM Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak için soruşturma başlatmalı ya da komisyon kurmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'in (BM) İstanbul'da işlenen Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Ocak ayının sonunda Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretin resmi bir soruşturma kapsamında olmadığını, heyetin ön bilgi toplamak için geldiğini söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"BM'nin konunun aydınlatılmasıyla ilgili komisyon kurması ya da BM soruşturması başlatması gerekiyor. BM soruşturması için tabii BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkması gerekiyor. Bunu ihtimal dahilinde görmüyoruz maalesef bazı ülkelerin tutumu sebebiyle. Ama gerçeklerin aydınlatılmasıyla ilgili bir komisyonun kurulmasını, genel sekreterin kendisi ya da insan hakları komiseri gerçekleştirebilir."

Cemal Kaşıkçı

'Raportörün bulguları tespitlerimizle örtüşüyor'

Türkiye'nin soruşturma sürecinde Suudi Arabistan'dan gerekli desteği görmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Türkiye elindeki bilgileri uluslararası camia ile paylaştığı gibi Suudi Arabistan ile de paylaştı. Bunun karşılığında Suudilerden bilgi alamadık. Bu gerçekler ışığında BM'nin inisiyatif alması en isabetli yol alacaktır. Raportörün bulguları bizim tespitlerimizle örtüşüyor" diye konuştu.

Çavuşoğlu Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada BM raportörü Agnes Callamard'ın ziyaretiyle ilgili bilgi de verdi.

Callamard'ın yanında 5-6 kişiden oluşan uzman bir ekiple geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, raportörün önce kendisiyle, ardından Adalet Bakanı ve Milli İstihbarat Teşkilatı yetkilileri ile görüşme gerçekleştirdiğini anlattı.

Çavuşoğlu, "İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcımızla görüştüler, gerekli mercilerden detaylı bilgileri aldılar. Soruşturma sürecinde elde ettiğimiz bilgileri, delilleri de paylaştık. Süreçle ilgili genel ve detay bilgiler de verildi" dedi.

BM raporunun ilk bulguları neler içeriyor?

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Türkiye ziyaretinin ardından Kaşıkçı cinayetine dair hazırladığı raporda, Kaşıkçı cinayetinin 'vahşi ve önceden planlanmış' bir şekilde Suudi Arabistan yetkilileri tarafından planlandığı ve işlendiği bulgularına ulaştığını açıklamıştı.

Callamard, "Türkiye'nin uluslararası hukuk paralelinde ivedi, etkili, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir araştırma gerçekleştirme çabalarının Suudi Arabistan tarafından perdelendiğini ve zarar gördüğünü" de söylemişti.

Agnes Callamard

BM raportörü, Türk yetkililere suç mahalinin araştırılması için gerekli zamanın ve erişimin sağlanmadığını belirtmişti.

Callamard ayrıca "kan donduran ve tüyler ürperten" ses kaydını dinleme fırsatı bulduğunu ancak bu kaydın teknik araştırmasını yapamadıklarını ve kaynağının tespit edilmesi fırsatlarının olmadığını ifade etmişti.

Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmüştü.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'dan gönderilen bir heyet tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarken, cesedi yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunabilmiş değil.

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