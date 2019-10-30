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Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 23:23 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, yarın yapılacak "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Guterres ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, "Guterres ile Suriye, Filistin ve Kıbrıs meselelerine ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdik. BM ile aramızdaki iş birliği projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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