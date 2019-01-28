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Çavuşoğlu, BM Özel Raportörü Callamard ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

Çavuşoğlu, BM Özel Raportörü Callamard ile Kaşıkçı cinayetini görüştü

Selen YALAZ/ANKARA, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında Türkiye'ye gelen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmeye, Agnes Callamard ile birlikte gelen uzmanlar da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cemal Kaşıkçı cinayetini araştırmak üzere ülkemize gelen BM Yargısız-Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'la görüştük" dedi.
BM Özel Raportörü Callamard, soruşturma sürecinde elde ettiği bilgileri ve soruşturmaya ilişkin tavsiyelerini BM İnsan Hakları Konseyi'nin haziran ayındaki oturumuna rapor olarak sunacak.

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