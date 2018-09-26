Çavuşoğlu, BM'de EAGÜ toplantısında konuştu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye olarak EAGÜ ülkeleriyle iş birliğimizi sürdürme ve derinleştirme anlamında taahhütlerimize bağlıyız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, BM binasında yapılan EAGÜ toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

EAGÜ kategorisinde yer alan ülkelerin üretim kapasitelerini artırmak için sarf ettikleri çabalardan övgüyle bahseden Çavuşoğlu, söz konusu ülkelerin ekonomik alanda attıkları tüm adımların takdire şayan olduğunu belirtti.

12 en az gelişmiş ülkenin belirli kriterleri sağlamak için ciddi adımlar attıklarını söyleyen Çavuşoğlu, diğer ülkelerin de bu seviyelere gelmesini ve 2020 hedeflerine ulaşmalarını arzu ettiklerini kaydetti.

- "Taahhütlerimize bağlıyız"

"Türkiye olarak EAGÜ ülkeleriyle iş birliğimizi sürdürme ve derinleştirme anlamında taahhütlerimize bağlıyız." ifadesini kullanan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 2017 yılındaki resmi kalkınma yardımının 8,2 milyar dolara ulaştığını belirtti. Bu miktarla Türkiye'nin bu alanda lider konumda olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "EAGÜ İstanbul Eylem Planı'na bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.