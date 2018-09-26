Çavuşoğlu, BM'de Küresel Göç Mutabakatı oturumuna katıldı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler'de (BM) katıldığı küresel göç oturumunda, "Dünyada herkesin onurlu bir şekilde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

BM 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, burada Küresel Göç Mutabakatı başlıklı oturuma katıldı.

"Türkiye yüzyıllar boyunca şu anda olduğu gibi bölgedeki operasyonlardan ve istikrarsızlıklardan kaçanlara kucak açmıştır." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin mültecilerin hayatını kolaylaştırmak için elinden geldiğini yaptığını belirtti.

Türkiye'nin mültecilere barınak, gıda ve sağlık ihtiyaçlarının yanı sıra çalışma hakkı gibi sosyal destekler de verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Dünyada herkesin onurlu bir şekilde yaşamayı hak ettiğine inanıyoruz." diye konuştu.

- "Bu mutabakat yeni bir fırsat"

Küresel Göç Mutabakatı'nın, Türkiye'nin uluslararası göç politikalarında yeni bir evre açacağını belirten Çavuşoğlu, "Bu mutabakat, ırkçılık, İslamofobi ve zenofobi ile mücadele için yeni bir fırsat sunacaktır." dedi.