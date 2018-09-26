Çavuşoğlu, BM'de Suriye oturumunda konuştu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soçi'de, İdlib'de istikrarın sağlanması için bir anlaşmaya varıldı ve kargaşanın düşürüleceği bölge olarak korunmasına karar verdik. Binlerce insanın hayatını kurtardık ve sınırlarımıza, Avrupa'ya olacak bir mülteci akınının önüne geçtik. Bugün öğleden sonra da İran ve Rusya ile üçlü görüşme yapacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, "AB ev sahipliğindeki Suriye krizi toplantısı" başlıklı oturumda konuştu.

Yaşanan gelişmelere rağmen, Suriye'nin "ciddi bir zorluk" olmaya devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yaklaşık 8 senedir ortak istikrarımız ve güvenliğimizi doğrudan tehdit ettiğine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını ve bugüne kadar 32 milyar dolar para harcadığını belirten, Çavuşoğlu, AB'nin ayırdığı bütçenin ise hızlandırılması için çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Konuşmasında İdlib'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: