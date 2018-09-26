HABER

Çavuşoğlu, BM'de Suriye oturumunda konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 19:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "İdlib, kritik bir kavşak. Rusya ve İran ile yaptığımız azimli ve sürekli temaslar olumlu sonuç verdi, felaketin önüne geçti. Soçi'de, İdlib'de istikrarın sağlanması için bir anlaşmaya varıldı ve kargaşanın düşürüleceği bölge olarak korunmasına karar verdik. Binlerce insanın hayatını kurtardık ve sınırlarımıza, Avrupa'ya olacak bir mülteci akınının önüne geçtik. Bugün öğleden sonra da İran ve Rusya ile üçlü görüşme yapacağız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Soçi'de, İdlib'de istikrarın sağlanması için bir anlaşmaya varıldı ve kargaşanın düşürüleceği bölge olarak korunmasına karar verdik. Binlerce insanın hayatını kurtardık ve sınırlarımıza, Avrupa'ya olacak bir mülteci akınının önüne geçtik. Bugün öğleden sonra da İran ve Rusya ile üçlü görüşme yapacağız." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Çavuşoğlu, "AB ev sahipliğindeki Suriye krizi toplantısı" başlıklı oturumda konuştu.

Yaşanan gelişmelere rağmen, Suriye'nin "ciddi bir zorluk" olmaya devam ettiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yaklaşık 8 senedir ortak istikrarımız ve güvenliğimizi doğrudan tehdit ettiğine şahit oluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeli göçmene ev sahipliği yaptığını ve bugüne kadar 32 milyar dolar para harcadığını belirten, Çavuşoğlu, AB'nin ayırdığı bütçenin ise hızlandırılması için çalışmaların yapıldığını dile getirdi.

Konuşmasında İdlib'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"İdlib, kritik bir kavşak. Rusya ve İran ile yaptığımız azimli ve sürekli temaslar olumlu sonuç verdi, felaketin önüne geçti. Soçi'de, İdlib'de istikrarın sağlanması için bir anlaşmaya varıldı ve kargaşanın düşürüleceği bölge olarak korunmasına karar verdik. Binlerce insanın hayatını kurtardık ve sınırlarımıza, Avrupa'ya olacak bir mülteci akınının önüne geçtik. Bugün öğleden sonra da İran ve Rusya ile üçlü görüşme yapacağız."

İdlib'de yaşanan gelişmelerin "yeni bir pencere" araladığını kaydeden Çavuşoğlu, bu sürecin politik bir döneme girmesi için sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, "(Suriye'nin) Yeniden inşası başka, Suriyelilerin kendi topraklarına dönmesi başka bir şeydir." dedi.

- "İdlib Anlaşması umut verdi"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, burada yaptığı açıklamada, Suriye'de BM önderliğinde yeni bir siyasi süreç için çağrı yaparak, anayasa komitesi için bir an önce çalışmalara başlanması gerektiğini vurguladı.

Mistura, Soçi'de yapılan İdlib mutabakatına da değinerek, "İdlib konusunda yapılan anlaşma bize bir umut verdi ve kaçırılmaması gereken bir fırsata kapı araladı." diye konuştu.

ABD'nin Suriye Temaslarından Sorumlu Özel Temsilcisi James Jeffrey de Suriye'de diasporanın da katıldığı BM gözetiminde bir seçim yapılması gerektiğini belirterek, anayasa komitesinin de daha fazla gecikme olmadan ekim ayında BMGK'ya bir rapor vermesi gerektiğinin altını çizdi.

PARTNERAnne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!Anne ve babasından şiddet gören çocuk görürseniz hemen bunları yapın!
Okulun önüne 3 boyutlu yaya geçidiOkulun önüne 3 boyutlu yaya geçidi
Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar varÇankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye

En Çok Okunan Haberler

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Meteoroloji'den yağış ve fırtına uyarısı! (26 Eylül hava durumu ve son uyarılar)

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Baba ikiz çocuklarına kabusu yaşattı! 'Kızımla yatıyorum, yatamaz mıyım'

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Şüphelenip iş yerine gizli kamera koydu! Üst komşusunu görünce büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Kastamonu'da arabayla çarpıp öldürdükleri ayıya beddua edip, tekme attılar!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.