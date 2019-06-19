Çavuşoğlu: BM'in Kaşıkçı tavsiyesini destekliyoruz

Altı ay süren soruşturmanın ardından yayınlanan raporda, "Özel raportör, Kaşıkçı'nın kasıtlı ve önceden planlanmış bir infaz ile uluslararası hukuk çerçevesinde Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğu bir yargısız infazın mağduru olduğu sonucuna vardı" ifadesi yer aldı.

Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Twitter üzerinden yağtığı paylaşımda Calamard'ın raporunu memnuniyetle karşıladığını söyledi. Cengiz BM Güvenlik Konseyi üyelerini bu tavsiyeye uymaya çağırdı ve "Adalet yerini bulmalı ve gerçekler ortaya çıkmalı" dedi.

Kaşıkçı cinayetine ilişkin BM raportörünün hazırladığı raporda Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün daha fazla araştırılması isteniyor ve ayrıca yaptırım çağrısı yapılıyor.

BM raporunda Veliaht Prens'in cinayetteki rolünün daha fazla araştırılması isteniyor.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin raporunu değerlendirdi.

Raporda cinayetten kimin sorumlu olduğuna dair bir tespit bulunmuyor. Ancak daha fazla araştırılma yapılması için yeterli delil olduğu vurgulanıyor.

Veliahta yaptırım çağrısı

100 sayfalık raporla birlikte Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a yönelik yaptırım çağrısı da yapıldı.

Callamard, raporunda Kaşıkçı cinayeti sonrası yürürlüğe koyulan yaptırımların, cinayetle bağlantısı olmadığı ispat edilene dek Veliaht Prens bin Selman'ı ve malvarlığını kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti.

Callamard, "Soruşturma, Veliaht Prens'in rolü hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği konusunda yeterli ve güvenilir delil olduğunu gösterdi" dedi.

Bağımsız nitelikteki raporun ardından Suudi Arabistan'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Soruşturma çağrısı

BM Özel Raportörü Callamard ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e çağrıda bulunarak, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılmasını istedi. Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmaların uluslararası standartları karşılayamadığını vurgulayan Callamard, FBI'a da ABD'de soruşturma açma çağrısı yaptı.