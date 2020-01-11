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  4. Çavuşoğlu-Botchwey ortak basın toplantısı

Çavuşoğlu-Botchwey ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 15:14 | Son Güncelleme

Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey: - "Türkiye'nin sadece Afrika'da değil, tüm bölge ve dünyada barış ve istikrar için çalıştığını biliyoruz. Libya'da ve Orta Doğu'daki çabalarınızı biliyor ve takdir ediyorum" - "Lütfen çabalarınıza devam edin. Arkanızdayız, sizi destekliyoruz ve her şekilde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" - "Gana'da uygun fiyatlı konut bizim için çok önemli. Ülkede önemli miktarda konut açığı var ve bu açığı giderecek her türlü yatırıma açığız"

İSTANBUL/ Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Türkiye'nin uluslararası alanda oynadığı role dikkati çekerek, "Türkiye'nin sadece Afrika'da değil, tüm bölge ve dünyada barış ve istikrar için çalıştığını biliyoruz. Libya'da ve Orta Doğu'daki çabalarınızı biliyor ve takdir ediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ganalı mevkidaşı Botchwey, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Botchwey, burada yaptığı konuşmada, kendisi ve Gana heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aramızdaki mevcut ahenk, zaten iyi olan ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu konuda hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Gana'nın hem stratejik açıdan hem de Afrika Birliği içerisinde son derece önemli konuma sahip olduğunun altını çizen Botchwey, "Türkiye ile ilişkilerimiz, şüphesiz kazan kazan çerçevesinde daha da gelişecek. İkili ilişkiler açısından çok ilerleme katettik." diye konuştu.

Bu bağlamda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde muazzam fırsatların olduğuna işaret eden Botchwey, görüşmelerde savunma konularının yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Gana'daki faaliyetlerini ele aldıklarını kaydetti.

Botchwey, "TİKA'dan önemli yarar sağlamış bir ülkeyiz. Ülkemizdeki çok önemli bir lisedeki bilim laboratuvarını TİKA kurdu. Akra Bölge Hastanesine ekipman, cihaz getirildi." dedi.

Ganalı Bakan Botchwey, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin sadece Afrika'da değil, tüm bölge ve dünyada barış ve istikrar için çalıştığını biliyoruz. Libya'da ve Orta Doğu'daki çabalarınızı biliyor ve takdir ediyorum. Bugün bir ülkede yaşanan aslında çok uzakta başka ülkeleri de doğrudan etkileyebiliyor. Lütfen çabalarınıza devam edin. Arkanızdayız, sizi destekliyoruz ve her şekilde elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Söz konusu ziyaretin ardından Gana'ya daha fazla yatırımın çekileceği temennisinde bulunan Botchwey, Gana kökenli ürünleri de Türkiye'ye getirme yollarını araştıracaklarını belirtti.

- "Gana'da önemli miktarda konut açığı var"

Ganalı Bakan Botchwey, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede ele alınan konulardan birinin de altyapı olduğunu ifade ederek, "Gana'da uygun fiyatlı konut bizim için çok önemli. Ülkede önemli miktarda konut açığı var ve bu açığı giderecek her türlü yatırıma açığız." dedi.

Petrol ve doğalgaz konusunda da iki ülkenin iş birliğine gereksinim olduğu değerlendirmesinde bulunan Botchwey, bazı şirketlerin bu alanda ilerlemeye katkı sağlayabileceğini belirtti.

Botchwey, ülkelerin sadece yardımlarla değil, elindeki fırsatları değerlendirerek kalkınabileceğini söyleyerek, "Sadece yardımla bir ülke kalkınamaz. Kaynaklarınızla ve hammaddelerinizle kendi ayaklarınızın üzerinde durabilmeniz lazım. Gana'yı elindeki kaynaklarla hangi piyasalara açılabiliriz bunları değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Botchwey, konuşmasının sonunda iş adamlarına Gana ve Afrika'da yatırım yapması çağrısında bulundu.

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