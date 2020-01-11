Çavuşoğlu-Botchwey ortak basın toplantısı

İSTANBUL/ Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey, Türkiye'nin uluslararası alanda oynadığı role dikkati çekerek, "Türkiye'nin sadece Afrika'da değil, tüm bölge ve dünyada barış ve istikrar için çalıştığını biliyoruz. Libya'da ve Orta Doğu'daki çabalarınızı biliyor ve takdir ediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ganalı mevkidaşı Botchwey, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Botchwey, burada yaptığı konuşmada, kendisi ve Gana heyetine gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Aramızdaki mevcut ahenk, zaten iyi olan ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacaktır. Bu konuda hiç şüphem yok." ifadesini kullandı.

Gana'nın hem stratejik açıdan hem de Afrika Birliği içerisinde son derece önemli konuma sahip olduğunun altını çizen Botchwey, "Türkiye ile ilişkilerimiz, şüphesiz kazan kazan çerçevesinde daha da gelişecek. İkili ilişkiler açısından çok ilerleme katettik." diye konuştu.