Çavuşoğlu: Böylesine dürüst olmayan siyasetçiyle çalışmadım

Ankara ile Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı arasındaki gerilim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması sonrasında daha da arttı. Çavuşoğlu Akıncı'yı Türkiye'yi seçim malzemesi yapmakla suçlayarak "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım" dedi.

Türkiye'yi ziyaret eden Slovenyalı mevkidaşı Miroslav Cerar ile düzenledikleri ortak basın toplantısında Akıncı'nın İngiliz "The Guardian" gazetesine verdiği demeçle ilgili bir soruyu yanıtlayan Çavuşoğlu, "Türkiye'ye bağlanma gibi Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar Türkiye'de veya KKTC'de gündeme mi geldi de bunları konuşuyoruz? Biz Kıbrıs Türk halkının eşitliği diyoruz, o başka konuları malzeme ederek Türkiye'ye saldırmayı tercih ediyor. Biz müzakere sürecinde çok şey yaşadık. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiçbir yerde çalışmadım. Bunun örneklerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağım" dedi.

Seçim zamanında Türkiye'nin KKTC'nin içişlerine karışmasının mümkün olmadığını ve Kıbrıs Türk halkının kararını vereceğini belirten Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunanlara destek olacaklarını söyledi. Çavuşoğlu Akıncı'ya yönelik olarak "Türkiye ile ilişkileri kötüleştirmekten ne avantajı olabilir, nereye hizmet edebilir? Bunları iyi değerlendirmek lazım.... Akıncı durup dururken niye Türkiye'ye saldırıyor, Türkiye terörle mücadele ederken niye Türkiye düşmanlığı yapıyor, teröre destek veriyor? Bunları Kıbrıs Türk halkının çok iyi düşünmesi lazım" diye konuştu.