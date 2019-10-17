Çavuşoğlu: 'Bu Bir Ateşkes Değil Ara Verme'

ABD Başkanı Mike Pence’in basın toplantısının hemen ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiğini açıkladı. Çavuşoğlu, “Bu bir ateşkes değildir. Ateşkes iki meşru taraf arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır. Operasyonu durdurduktan sonra mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır" dedi.

"Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık" diyen Çavuşoğlu, YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağlandığını kaydetti.

YPG'nin güvenli bölgeden çıkması için harekata ara verdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Bu bölgelere, yerinden edilmiş insanların, göçmenlerin dönmesi de söz konusu. Fırat'ın doğusunda DEAŞ ile mücadele konusunda da eş güdüm ve işbirliği içinde çalışacağız” diye konuştu.

Diğer bölgeler için Rusya ile görüşeceklerini de belirten Dışişleri Bakanı, “20 mil yani 32 kilometre derinlikte Fırat'ın doğusunda, Irak sınıra kadar yani 444 kilometrelik bir uzunlukta hiçbir teröristin kalmaması ve tüm bu bölgenin güvenli bölge olarak tesis edilmesi. Bizim güvenliğimiz açısından da bu önemli” ifadelerini kullandı.

Ancak Çavuşoğlu, “Türkiye’yle Kobani'de operasyon yapılmaması konusunda anlaşma sağlandığını” açıklayan Pence’i yalanladı. Çavuşoğlu, “Pence'in söylediği gibi biz oraya girmeyeceğiz gibi bir şey demedik. Bizim Kobani veya başka bir taahhüdümüz olmadı” dedi.

