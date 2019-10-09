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Çavuşoğlu: “Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak” dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bu harekat bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Cezayir’de Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum ile görüştü. Çavuşoğlu ve Boukadoum baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, “Bu bölücü bir terör örgütüdür. Esas amacı Suriye’yi bölmektir. Biz Suriye’nin sınır bütünlüğünü, toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Tüm bu sebeplerden dolayı biz buraya bir harekatı başlatma kararı almıştık. ABD Başkanı Trump, buradan çekileceklerini ve burada güvenli bölgeyi birlikte oluşturmak istediklerini söyleyince ABD ile güvenli bölge konusunda bir müzakere başlattık. Bu sürecin ABD’nin bizi sadece oylama süreci olduğunu görünce Cumhurbaşkanı Trump’a bizzat kendisi, ‘sizinle müzakerelerde bir netice alamayacağız, siz bunlara destek vermeye devam ediyorsunuz. Artık biz kendi başımıza bu harekatı başlatacağız’ dedi” ifadelerini kullandı.
“Bu her şeyden önce BM Güvenlik Konseri karalarında ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır” diyen Çavuşoğlu, açıklamasını şu şekilde tamamladı:
“Harekatımızı ve operasyonumuzu da bu şekilde gerçekleştireceğiz. Yine uluslararası hukuk çerçevesinde yine askerlerimiz, biz Dışişleri Bakanlığı olarak BM sahil ilgili ülkelere Suriye dahil bilgilendirmelerde bulunacağız. Bu harekat bölgesin istikrarı ve güvenliği için önemli bir harekat olacak. Türkiye ve bölgedeki göçmenlerin de gönüllü bir şekilde bu bölgeye dönmesi mümkün olacak. Bizim tek hedefimiz buradaki teröristler. Bu şekilde de Suriye’nin sınır bütünlüğüne önemli katkıda bulunacağız.”

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