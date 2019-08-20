Çavuşoğlu, "Bu saldırılar bir felakete yol açabilir" dedi.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da El Salvador Dışişleri Bakanı Alexandra Hill ile düzenlediği ortak basın toplantısında İdlib'te Türk konvoyuna düzenlenen saldırıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Şam yönetimine uyarılarda bulunan Çavuşoğlu, "Bu saldırılar felakete yol açabilir. Rejimin ateşle oynamaması gerekiyor. Askerimizin güvenliği için ne gerekiyorsa yaparız" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, bu saldırıdan sonra Rus makamlarıyla her düzeyde temaslarının sürdüğü bilgisini de vererek gözlem noktalarının güvenliği için gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Çavuşoğlu ayrıca İdlib'te saldırının düzenlendiği 9 Numaralı Gözlem Noktası'nı başka yere taşımak gibi bir niyetleri olmadığını belirtti. Çavuşoğlu, Suriye'de güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin ABD ile varılan mutabakatıyla ilişkin de ABD'nin ikinci bir Menbiç sürecini işletmesine müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu sözlerini "Esasen İdlib, Suriye’nin geleceği açısından kritik bir konu. Özellikle Astana müzakereleri, her an kuruluşunu açıklayabileceğimiz anayasa komisyonu gibi, tutukluların değişimi gibi muhalefet ile rejim arasında güven artırıcı adımların atılması Suriye için önemli bir konu. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim çözüme inanmadığı için askeri çözümü savunmaya başladı. Rejimin garantörü Rusya. Oradan taciz geliyor açıklamaları inandırıcı değil” şeklinde sürdürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın İdlib bölgesinde konuşlandırılmış birlikleri bulunduğunu belirterek sürecin yakından takip edildiğini söyledi.

DW/Reuters,HS/BW

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