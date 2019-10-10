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Çavuşoğlu: “Bugün Barış Pınarı Harekatı’yla tarihe geçen adım attık”

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 00:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten Türkiye’nin bekası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten Türkiye’nin bekası için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Suriye’nin toprak ve sınır bütünlüğü için bu harekat büyük bir önem taşımaktadır. Bugün Barış Pınarı Harekatı’yla tarihe geçen adım attık. Sahadaki askerimizin moralini çok iyi gördük" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özel bir televizyona yaptığı açıklamalarda, “Tepkilerin bazıları sürpriz oldu. Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk. Türkiye’nin güvenlik endişesinin giderilmesi için bugün ne yaptın? Bizim güvenlik endişelerimizi anlıyorsanız çözüm ne? Terörle mücadelemizi neden durdurmak istiyorlar? Askerlerimize desteğimizi diploması masasında veriyoruz. İnsani konularda biz herkesten daha fazla mücadele ettik. Siviller ordumuzu memnuniyetle karşıladı” diye konuştu.

“DAEŞ tehdidine karşı ne yaptınız?”
Dört binden fazla DAEŞ’lının Irak’ta, Deyrizor’da elimine edildiğini, ya da ülkelerine geri gönderildiğini belirten Çavuşoğlu, “Siz ne yaptınız DAEŞ tehdidine karşı? Suriye’deki esas istikrarsızlığın nedeni terör örgütüdür. Bu süreçte gördük ki bunlar samimi değiller. BMGK, malesef BM’nin organizasyonu. Burada terör örgütüyle girdiği angajmana göre değil, bölgenin istikrar ve huzuruna göre adım atması gerekiyor. Buradan çıkan karar bu doğrultuda olursa dikkate alırız. Yarın sabah İngiltere ve Almanya Dışişleri bakanlarıyla görüşeceğiz. Yine bazı talepler var, Kanada Dışişleri Bakanlığından da bir talep geldi. Sadece sahada değil masada da aktif olmamız gerekiyor. Bizimle görüşmek isteyen herkesle görüşürüz. Haklı bir davamız var. Haklılığımızı herkese anlatırız ve gereken cevabı veririz. Türkiye’de birçok Kürt kökenli vatandaşımız var. Diyarkabır’da bir sürü annemiz var, tepki gösteren. PKK, Kürtlerin esas düşmanı. Madem Kürtleri düşünüyorsunuz, neden YPG’nin zulmüne dur demediniz bugüne kadar? Kimse bizim Kürtlere karşı bir harekat yaptığımızı söyleyemez. Bizim harekatımız Suriye ve Türkiye’de Kürtlerin hakkını korumak içindir, terör örgütüne karşıdır. Kimse terörle olan mücadelemizi engelleyemez” ifadelerine yer verdi.

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