Çavuşoğlu-Bukadum ortak basın toplantısı

ANKARA/CEZAYİR (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin, "Bu, her şeyden önce bizim, BM şartından ve BM Güvenlik Konseyi kararlarından ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkımızdır. Harekatımızı, operasyonumuzu da bu çerçevede gerçekleştireceğiz." dedi.

Çavuşoğlu resmi ziyaret için bulunduğu Cezayir'de mevkidaşı Sabri Bukadum ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası askeri operasyonuna ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Suriye'nin kuzeydoğusunda maalesef bir terör yapılanması var. Bu bize yönelik çok ciddi bir tehdit ve ABD'nin kendilerine verdiği silahları biz Türkiye'de yakalıyoruz çünkü PKK ile buradaki yapılanmaların hiçbir farkı yok." dedi.

Terör örgütünün şu anda bulunduğu bölgedeki insanlara yönelik de büyük bir zulüm uyguladığını söyleyen Çavuşoğlu, "300 binden fazla Suriyeli Kürdü de kendilerini desteklemedikleri için sürgüne gönderdiler, Türkiye'de yaşıyorlar." diye konuştu.