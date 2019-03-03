ÇAVUŞOĞLU: BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYECİLİK BAKIMINDAN ŞU ANDA İSTANBUL'UN EN GERİ KALMIŞ YERLERİNDEN BİR TANESİ

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,

"Maalesef Büyükçekmece belediyecilik bakımından en geri kalmış yerlerden biri. Sebebi ne biliyor musunuz? Nasıl olsa beni seçecekler anlayışı"

-İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal,

"İsteriz ki Büyükçekmece İstanbul için Türkiye için de daha önemli hale gelsin"

İSTANBUL DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, turizmci ve ihracatçı iş insanları ile bir araya geldi. Toplantıda, turizmde önemli adımlar atıldığını söyleyen Çavuşoğlu, Uysal ile gurur duyduklarını söyledi.

"BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYECİLİK BAKIMINDAN EN GERİ KALMIŞ YERLERDEN BİRİ"

Büyükçekmece'de alt yapı sorunlarının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Ziyaretçiler burada kalmıyor. Bunun sebebi ne? Misafir akşam trafikte 1 saat gitmeyi göze alıyor. Ama kalması için onu bir şeylerin cezbetmesi gerekiyor. Büyükçekmece'de eksik olan bu. Bunu giderecek olan Mevlüt Uysaldır ve Binali Yıldırımdır. El ele verdikten sonra Büyükçekmece turizm açısından değil herkesin yaşamak istediği bir ilçe haline gelir. Karmaşık sorunlar var. Geçmişte sorun yaşadık diye ağlayacak değiliz. Belde belediyeleri yanlış yaptı diye serzenişte bulunacak değiliz. Onu gene yapalım. Ders alalım. Maalesef Büyükçekmece belediyecilik bakımından en geri kalmış yerlerden biri. Sebebi ne biliyor musunuz? Nasıl olsa beni seçecekler anlayışı. Çalışsam da çalışmasam da bana nasıl olsa oy verecek anlayışıyla hiçbir şey yapmayıp sadece rant ve diğer yollara tevessül edilmesidir. İnşallah sizlerin desteğiyle Uysal ve Yıldırım ele ele verecek. Hem Büyükçekmece'de hem İstanbul'da hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Artık bu yeniliği yakalayacak" diye konuştu.