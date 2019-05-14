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Çavuşoğlu: “Caminin kundaklanması İslam düşmanlığının yeni örneği”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 01:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi’nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği" dedi.Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD’de bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklanmasının dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği olduğunu belirtti.Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisiinin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisi’nin ramazan ayında kundaklanması, dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği" dedi.
Bakan Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ABD’de bulunan Diyanet Camisi’nin kundaklanmasının dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği olduğunu belirtti.
Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı, “ABD’nin New Haven şehrinde Diyanet Camisiinin Ramazan ayında kundaklanması dünyada artan İslam düşmanlığının yeni örneği. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Bu alçak saldırıyı yapanlar bir an önce bulunup cezalandırılmalı. İslam karşıtlığı ve ırkçılıkla topyekun mücadele etmeliyiz”

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