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Çavuşoğlu-Castiglioni ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 15:11 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "(Paraguay ile) Karşılıklı ticaretin, yatırımın artması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kültürel, siyasi ilişkilerin gelişmesi için çalışacağız" - Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni: - "Paraguay Türkiye'nin destekçisi. Türkiye'nin de Paraguay için aynı şeyi düşündüğünü biliyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay ile karşılıklı ticaretin, yatırımın, kültürel ve siyasi ilişkilerin gelişmesi için çalışacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, bu sabah Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını mevkidaşı Castiglioni ile yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin tüm dost ülkelerin büyükelçiliklerine verdiği desteği Paraguay'a da vereceğini kaydetti.

Paraguay'ı kendisinin 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen yıl ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez'in ziyaretini bu yıl içinde beklediklerini bildirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Paraguay Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının kısa sürede yapılacağını, yarın DEİK'teki toplantıda iki ülke iş adamlarının bir araya geleceğini aktardı.

Paraguay ile iş konseyi mekanizmasının da bir mutabakat zabtı imzalanarak yarın hayata geçirileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Karşılıklı ticaretin, yatırımın artması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kültürel, siyasi ilişkilerin gelişmesi için çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerini geliştirmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Latin Amerika'da 16 büyükelçilik ve bir başkonsolosluk bulunduğunu, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'de büyükelçiliklerini açmaya devam ettiklerini söyledi.

Latin Amerika örgütlerinde Türkiye'nin temsiliyetini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Paraguay'ın önceki yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdiki yönetimin geri alması nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti.

- "Paraguay Türkiye'nin destekçisi"

Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni, Türkiye'de büyükelçilik açmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sadece siyasi ilişkileri değil ekonomik, ticari, kültürel ilişkileri geliştirmek için çabalarının süreceğini kaydetti.

Castiglioni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paraguay'ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, Paraguay Cumhurbaşkanı Abdo'nun da haziranın ikinci yarısında Türkiye'yi ziyaret etmek isteğini bildirdi.

Konuk bakan, beraberinde geniş bir iş adamı heyetiyle Türkiye'ye geldiğini, görüşmelerden somut sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İki dost ülke olarak gelecek hedeflerine ilerlemeyi istediklerini ifade eden Castiglioni, şunları söyledi:

"Paraguay, Latin Amerika'da Türkiye için önemli bir platform. Türkiye'nin de dünyanın bu bölgesinde Paraguay için önemli bir platform olmasını istiyoruz. Bugünkü ziyaret, diğer ziyaretlerin başlangıcı. Hukuki, ekonomik, ticari alanlarda ilişkilerin ilerlediğini göreceğiz. Bugünü mükemmel ilişkilerin başlangıcı sayıyoruz. Vizyonumuz, değerlerimiz ortak. Dünyanın daha güvenli ve adil bir yer olması için çalışmaya kararlıyız. Bu amaçla Türkiye ile çalışmalarımızı BM gibi kurumlar nezdinde devam ettireceğiz. Paraguay, Türkiye'nin destekçisi. Türkiye'nin de Paraguay için aynı şeyi düşündüğünü biliyoruz."

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Çavuşoğlu Luis Alberto Castiglioni Paraguay

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