Çavuşoğlu-Castiglioni ortak basın toplantısı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Paraguay ile karşılıklı ticaretin, yatırımın, kültürel ve siyasi ilişkilerin gelişmesi için çalışacaklarını söyledi. Çavuşoğlu, Ankara'yı ziyaret eden Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu, bu sabah Paraguay'ın Ankara Büyükelçiliğinin açılışını mevkidaşı Castiglioni ile yaptıklarını belirterek, Türkiye'nin tüm dost ülkelerin büyükelçiliklerine verdiği desteği Paraguay'a da vereceğini kaydetti. Paraguay'ı kendisinin 2016'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçen yıl ziyaret ettiğini hatırlatan Çavuşoğlu, Paraguay Cumhurbaşkanı Mario Abdo Benitez'in ziyaretini bu yıl içinde beklediklerini bildirdi. Çavuşoğlu, Türkiye-Paraguay Karma Ekonomik Komisyonu toplantısının kısa sürede yapılacağını, yarın DEİK'teki toplantıda iki ülke iş adamlarının bir araya geleceğini aktardı. Paraguay ile iş konseyi mekanizmasının da bir mutabakat zabtı imzalanarak yarın hayata geçirileceğini ifade eden Çavuşoğlu, "Karşılıklı ticaretin, yatırımın artması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kültürel, siyasi ilişkilerin gelişmesi için çalışacağız." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Ünlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız Rize'de kaybolan 2 çocuk, 17 saat sonra ormanda sağ bulundu (6) Hürser Tekinoktay, Beşiktaş'a mahkeme kararıyla başkan adayı oluyor

Türkiye'nin Latin Amerika ile ilişkilerini geliştirmek için çaba gösterdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Latin Amerika'da 16 büyükelçilik ve bir başkonsolosluk bulunduğunu, Latin Amerika ülkelerinin de Türkiye'de büyükelçiliklerini açmaya devam ettiklerini söyledi. Latin Amerika örgütlerinde Türkiye'nin temsiliyetini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Paraguay'ın önceki yönetiminin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını şimdiki yönetimin geri alması nedeniyle mevkidaşına teşekkür etti. - "Paraguay Türkiye'nin destekçisi" Paraguay Dışişleri Bakanı Castiglioni, Türkiye'de büyükelçilik açmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sadece siyasi ilişkileri değil ekonomik, ticari, kültürel ilişkileri geliştirmek için çabalarının süreceğini kaydetti. Castiglioni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paraguay'ı ziyaret eden ilk Türk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, Paraguay Cumhurbaşkanı Abdo'nun da haziranın ikinci yarısında Türkiye'yi ziyaret etmek isteğini bildirdi. Konuk bakan, beraberinde geniş bir iş adamı heyetiyle Türkiye'ye geldiğini, görüşmelerden somut sonuçlar elde etmeyi amaçladıklarını dile getirdi.