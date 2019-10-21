Çavuşoğlu: Çekilmezlerle tekrar başlarız

İstanbul Kongre Merkezi'nde bugün düzenlenen TRT World Forumu'nda konuşan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonlara beş gün ara verilmesi için ABD'yle kararlaştırılan 13 maddelik uzlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ve operasyonun hedeflerini tanıdığını söyleyen Çavuşoğlu, oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Türk ordusu tarafından kontrol edileceğini ifade etti. YPG'nin çekilmesi için 35 saatlik bir sürenin kaldığını belirten Çavuşoğlu, "Taciz ateşleri devam ediyor. Tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik. PKK/YPG unsurlarının kontrol ettiğimiz yerleri terk ettiğini görüyoruz. 35 saat kaldı, 35 saat içinde tamamen çekilmezlerse operasyonumuz yeniden başlayacak” dedi.

Türkiye'nin Suriye'deki siyasi süreci çok güçlü şekilde desteklediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Askeri bir çözüm yok. Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Astana garantörleri olarak bu çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Siyasi bir uzlaşmaya ulaşma çabalarının sonuçlar doğurmaya başladığını da kaydeden Çavuşoğlu, Anayasa Komisyonu'nun yeni kurulduğunu, 30 Ekim'de Cenevre'de ilk toplantıların yapılacağını belirtti.