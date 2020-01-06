Çavuşoğlu, Cezayir'de

Cezayir, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, Cezayir'e geldi. \u00c7avu\u015fo\u011flu, Houari Boumedienne havaliman\u0131nda Cezayir D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Sabri Boukadoum taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131land\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERKenan Do\u011fulu alk\u0131\u015f\u0131 hak ediyorNew York'ta mahkemeye \u00e7\u0131kan \u00fcnl\u00fc yap\u0131mc\u0131 Weinstein, Los Angeles'ta da iki ayr\u0131 cinsel sald\u0131r\u0131 ile ilgili su\u00e7land\u0131\u0130\u00e7 sava\u015ftan enerji oyununa: Libya\u2019daki denklem
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