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  4. Çavuşoğlu, Cezayir'de

Çavuşoğlu, Cezayir'de

DÜNYA HABERLERİ  | 06.01.2020 23:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'e geldi.

Cezayir, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cezayir'e geldi. Çavuşoğlu, Houari Boumedienne havalimanında Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Boukadoum tarafından karşılandı.

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