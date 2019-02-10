Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (2)

'BİZİM İTTİFAKIMIZ SIRTINI KANDİL'E DAYAYANLARLA DEĞİL'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi tarafından yaptırılan Cenaze Hizmetleri Binası'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, liderlerin bir araya gelip, gönül birlikteliğini 'Cumhur İttifakı'na dönüştürdüklerini belirtti. 'Cumhur İttifakı'nın, birlik ve beraberliği kapsadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bizim ittifakımız, menfaat ittifakı değil. Bizim ittifakımız, milletin bekası için. Bizim ittifakımız, vatana, millete ihanet içinde olanlarla değil. Bizim ittifakımız, sırtını Kandil'e dayayanlarla değil. Bizim ittifakımız, PKK'dan talimat alan teröristlere ve onlara destek verenlerle değil. Vatanını, milletini seven; ülkenin ve milletin bekasını düşünen, vatan sevdalısı, Türkiye sevdalısı, bayrak sevdalısı. İnşallah, seçime kadar değil sonuna kadar hedeflerimize ulaşıncaya kadar bu birlikteliğimiz devam edecektir" diye konuştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise cenaze hizmetleri binasında morg, otopsi, savcı, cenaze yıkama odası ve diğer birimlerle vatandaşa hizmet verileceğini söyledi. Tesisin 1,5 milyon liraya mal olduğunu anlatan Yücel, sosyal belediyecilik anlayışıyla yatırımları gerçekleştirdiklerini belirtti. Yücel, konuşmasında ilçedeki yatırımlardan da bahsetti.

Törende Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de yer aldı.

