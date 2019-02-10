Çavuşoğlu: CHP'nin içinde PKK'yı destekleyenler var (3)

DİZİ SETİNİ ZİYARET ETTİ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’da çekimleri devam eden, Şubat ayında Kanal D ekranlarına gelecek başrollerini Uğur Yücel, Engin Öztürk ve Hande Doğandemir'in paylaşacağı ‘Yüzleşme' dizisi setini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ardından Türkiye-Rusya dostluğuna hizmet eden Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği’ni ziyaret ederek, Bağımsız Belediye Başkan Adayı Anastasia Petrova Çetinkaya’ya başarılar diledi.
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