Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Avrupa Konseyi gücünü, kıtamızı ortak değerler etrafında birleştirme yeteneğinden alıyor. Çifte standartları olmayan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129. Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından programa ilişkin, “Avrupa Konseyi gücünü, kıtamızı ortak değerler etrafında birleştirme yeteneğinden alıyor. Çifte standartları olmayan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.



