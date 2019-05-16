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Çavuşoğlu: "Çifte standartları olmayan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 21:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Avrupa Konseyi gücünü, kıtamızı ortak değerler etrafında birleştirme yeteneğinden alıyor.

Çavuşoğlu: "Çifte standartları olmayan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Avrupa Konseyi gücünü, kıtamızı ortak değerler etrafında birleştirme yeteneğinden alıyor. Çifte standartları olmayan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129. Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu sosyal medya hesabından programa ilişkin, “Avrupa Konseyi gücünü, kıtamızı ortak değerler etrafında birleştirme yeteneğinden alıyor. Çifte standartları olmayan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

Çavuşoğlu:

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