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Çavuşoğlu-Cihinavi ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 12:53 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (1) - "(Netanyahu'nun açıklamaları) Netanyahu son zamanlarda huzursuz çünkü Suriye’yi bölemeyeceğini anladı" - "PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suriye'yi bölemeyeceğini anladığı için son zamanlarda huzursuz olduğunu belirterek, "PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor."

Türkiye'nin, İsrail'in Irak dahil bölgeleri PKK ile bölmek için çaba içinde olduğunu gördüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." diye konuştu.

(Sürecek)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi

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