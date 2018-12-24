Çavuşoğlu-Cihinavi ortak basın toplantısı

ANKARA/TUNUS (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez." dedi.

Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Suriye'deki son gelişmelere ve terör örgütlerine ilişkin soru üzerine, "Bizim için terör örgütleri arasında bir ayrım yoktur. Bizim için iyi ya da kötü terörist diye bir şey yoktur. Hepsi teröristtir ve hepsi yok edilmelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin 4 binden fazla DEAŞ teröristini öldürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, "Başka hiçbir ülke değil, Türkiye bunu tek başına yaptı. Suriye'de 3 bini aşkın, Irak'ta ise neredeyse bin DEAŞ'lı terörist Türk askerleri tarafından öldürüldü. Türkiye, her türlü terör örgütünü ve onların ideolojilerini ortadan kaldırmakta kararlıdır. Bu DEAŞ, PKK ya da FETÖ olsun, fark etmez." ifadesini kullandı.

Bazı ülkelerin terör örgütleri arasında "iyi-kötü" ayrımı yaptığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bizim için hiçbirinin diğerinden farkı yoktur, hepsi hedefimizdir. Türkiye'nin içinde ya da dışında, her neredeyseler terör örgütlerini ortadan kaldırmak konusunda çok kararlıyız." dedi.