Çavuşoğlu: ‘Çin Masumlarla Teröristleri Birbirinden Ayırmalı’

Türkiye, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik muamelesiyle ilgili eleştirilerini bir kez daha dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin’e masum kişilerle teröristler arasında ayrım yapması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısı için Cenevre’de bulunan Çavuşoğlu "Çin'in terörle mücadele hakkını kabul ederken, teröristler ve masum kişiler arasında bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman grupların dini özgürlükleri de dahil evrensel insan haklarına saygı duyulmasını beklediklerini kaydetti.Çavuşoğlu BM raporlardaki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bulguların endişe kaynağı oluşturduğunu söyledi.
Uygurlar’la kültürel ve dini bağları olan Türkiye Pekin’i dini gruplara ve azınlık dillerine yönelik baskısından dolayı eleştiren tek Müslüman ülke durumunda. Dışişleri Bakanlığı Çin’in Uygurlar’a yönelik tavrını “İnsanlık için büyük utanç kaynağı” olarak değerlendiriyor.
Son olarak Şubat ayının başında Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy da Çin’e Uygur Türkleri’nin temel insan haklarına saygı gösterme ve toplama kamplarını kapatma çağrısında bulunmuştu.
Çin ise Aksoy’un bu sözlerine Türkiye’ye seyahat eden vatandaşları için seyahat uyarısı yayınlayarak karşılık vermişti.
Çin’in yanıtında Türkiye’nin turizm sektörünü hedef almasının ardından Ankara-Pekin arasındaki Uygur geriliminin Türkiye ekonomisine olumsuz yansıyabileceği yorumu yapılıyor.
Çavuşoğlu konuşmasında İsrail’e de değindi ve Filistinliler’e yönelik insan hakları ihlallerinin kaygı veren seviyeye ulaştığını söyledi.
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