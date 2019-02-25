Çavuşoğlu: ‘Çin Masumlarla Teröristleri Birbirinden Ayırmalı’

Türkiye, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik muamelesiyle ilgili eleştirilerini bir kez daha dile getirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Çin’e masum kişilerle teröristler arasında ayrım yapması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi toplantısı için Cenevre’de bulunan Çavuşoğlu "Çin'in terörle mücadele hakkını kabul ederken, teröristler ve masum kişiler arasında bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Uygur Türkleri ve diğer Müslüman grupların dini özgürlükleri de dahil evrensel insan haklarına saygı duyulmasını beklediklerini kaydetti.Çavuşoğlu BM raporlardaki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman gruplara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin bulguların endişe kaynağı oluşturduğunu söyledi.

Uygurlar’la kültürel ve dini bağları olan Türkiye Pekin’i dini gruplara ve azınlık dillerine yönelik baskısından dolayı eleştiren tek Müslüman ülke durumunda. Dışişleri Bakanlığı Çin’in Uygurlar’a yönelik tavrını “İnsanlık için büyük utanç kaynağı” olarak değerlendiriyor.