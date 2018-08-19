Çavuşoğlu-Dacic ortak basın toplantısı

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışı için Türkiye'ye gelen Dacic, açılışın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ın Türkiye'ye zor zamanlardaki desteğine işaret eden Dacic, "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz (Recep Tayyip) Erdoğan'a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dacic, Türkiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda sıkça ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, "Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı." diye konuştu.

"İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı." diyen Dacic, ekonomik olarak da ilişkilerin yolunda gittiğini ve iki ülkenin de bundan memnun olduğunu kaydetti.