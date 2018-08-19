HABER

Çavuşoğlu-Dacic ortak basın toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 13:35 | Son Güncelleme

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic: - "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır" - "Bu konsolosluk belki de Sırbistan'ın değişik ülkelerde bulunan diğer bütün konsolosluklarından daha değerli olacaktır"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, "Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sırbistan'ın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılışı için Türkiye'ye gelen Dacic, açılışın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Sırbistan'ın Türkiye'ye zor zamanlardaki desteğine işaret eden Dacic, "Bildiğiniz gibi 15 Temmuz darbe girişiminde biz (Recep Tayyip) Erdoğan'a ne olacak diye beklemedik, darbeyi hemen kınadık. Bir kez daha söylemek istiyorum. Sırbistan hiçbir zaman Türkiye'ye karşı çalışacak bir koalisyonun içinde yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dacic, Türkiye ve Sırbistan arasında son zamanlarda sıkça ziyaretler düzenlendiğini hatırlatarak, "Geçen sene ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti sırasında yeni bir döneme başlandı." diye konuştu.

"İki ülke ilişkileri çok iyi bir ivme yakaladı." diyen Dacic, ekonomik olarak da ilişkilerin yolunda gittiğini ve iki ülkenin de bundan memnun olduğunu kaydetti.

Dacic, Türkiye ile bütün alanlarda ilişkileri geliştirmek istediklerini belirterek, ekonominin yanı sıra kültürel ilişkiler, eğitim ve spor alanında da gelişme kaydetmek istediklerini bildirdi.

- "Bütün konsolosluklardan daha değerli"

Sırbistan Dışişleri Bakanı Dacic, açılan konsolosluğun iki ülke ilişkilerini daha da geliştireceğini vurgulayarak, "Seneye diplomatik ilişkilerin 140. yılını kutlayacağız. Biz bu dostane ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Antalya'da Fahri Konsolosluğun açılmasından duyduğu memnuniyeti belirten Sırp Bakan Dacic, "Sırp turistler için Antalya çok önemli bir bölge ve bizim için konsolosluğun burada açılması son derece önemliydi." değerlendirmesini yaptı.

Dacic, "Bu konsolosluk belki de Sırbistan'ın değişik ülkelerde bulunan diğer bütün konsolosluklarından daha değerli olacaktır." ifadesini kullandı.

Her iki ülkenin ortak çıkarlarını gözettiklerini de dile getiren Dacic, hem Türkiye'de yaşayan Balkan halkları hem de Sırbistan'daki Müslüman halkların çıkarları için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Kurbanlık koyunları üst geçitten hayvan pazarına götürüyorKurbanlık koyunları üst geçitten hayvan pazarına götürüyor
Açıköğretimde ders kitaplarının dijitale aktarılmasıyla maliyetler düşecekAçıköğretimde ders kitaplarının dijitale aktarılmasıyla maliyetler düşecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fahri Konsolosluk ortak basın toplantısı Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic

En Çok Okunan Haberler

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

İlginizi Çekebilir

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

Hulusi Akar açıkladı: ABD ile yakın zamanda ortak eğitimler başlayacak

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

AK Parti kongresine katılan Bülent Arınç'tan sitem: Bir karede bile yer almadık

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Bedelli askerlikte ilk celp dönemleri belli oldu! (Bedelli askerlik celp tarihleri)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Ünlü yalıda başlayan işkence 3 gün sürmüş!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Kerime Yıldırım diğer kadın adaylara ahlaksız iftiralar atmış!

Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.