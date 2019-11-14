Çavuşoğlu, DEAŞ'la Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

ABD, (DHA)- D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Mevl\u00fct \u00c7avu\u015fo\u011flu, resmi temaslarda bulunmak \u00fczere geldi\u011fi Washington?da DEA\u015e?la K\u00fcresel M\u00fccadele Koalisyonu D\u0131\u015fi\u015fleri Bakanlar\u0131 Toplant\u0131s\u0131?na kat\u0131ld\u0131. Canl\u0131 yay\u0131nda ortal\u0131k fena kar\u0131\u015ft\u0131! \u00dcnl\u00fc sunucunun zor anlar\u0131Venedik'te OHAL ilan edildi!\u00c7avu\u015fo\u011flu, \u0130sve\u00e7 D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 Ann Linde ile g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc
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