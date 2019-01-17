Çavuşoğlu-Dimitrov ortak basın toplantısı

Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, Türkiye ile ikili ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefinin gerçekçi olduğu değerlendirmesini yaparak "Biz bu hedefe ulaşırken Türkiye'nin ihracatını azaltmayacağız, Makedonya'nın ihracatını artırarak bu hedefe ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Dimitrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğine dikkati çeken Dimitrov, "Bereket kelimesi Makedon dilinde de kullanılan bir kelime. Bunun çok güzel bir işaret olduğunu düşünüyorum. Ben Dışişleri Resmi Konutu'na gelirken kar yağıyordu. Bu hem Türk halkı için hem de Makedonya halkı için bereket anlamına geliyor." diye konuştu.

- Türkiye'nin terörle mücadelesine destek

Dimitrov, yakın ve derin dostluğun sadece sözlerle değil, davranışlarla da gösterilmesi gerektiğini belirterek "Makedonya, her zaman Türkiye'nin terörle mücadelesinde yanında olmaya devam edecektir. Bu bağlamda hem ulusal hem de uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde Türkiye'ye yardımcı olmak için hem isteğimiz, hem de siyasi irademiz mevcuttur." ifadesini kullandı.