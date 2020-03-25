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  4. Çavuşoğlu duyurdu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Çavuşoğlu duyurdu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2020 11:27 | Son Güncelleme

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüs nedeniyle yurt dışındaki 32 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çavuşoğlu duyurdu: Yurt dışında 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Göçle ilgili AB bugüne kadar yerine getiremediği sözleri yerine getirecek mi, göçmenlerin başta Suriye olmak üzere diğer ülkelere dönmek üzere yoğun bir çalışma yürütüyoruz.

Yurt dışındaki vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.17 ülkeden 2850 vatandaşımızı getirdik, İstanbul ve Kocaeli'nde yurtlara yerleştirildiler. Başta Erasmus olmak üzere öğrencilerimiz dönmek istediler. Çalışma yürüttük, dün itibariyle 2821 öğrencimizi ülkemize getirmiş olduk. Sudan da öğrenciler gelmek istedi, Mısır'a giden uçağımız Sudan'a uğrayarak öğrencilerimizi getirdi, 14 günlük karantinaya alındı.

Fas Dışişleri Bakanı ile görüşerek, uçuşları durdurdular, vatandaşlarımızı ülkemize getirdik. Türkiye'den uçuşların durdurulmasıyla yurt dışında kalan vatandaşlarımızın da dönüşünü sağladık. Pakistanlı vatandaşlarımız var burada onların da ülkesine dönmesi için, diğer ülkelerin vatandaşları da var, geri dönmeleri için yardımcı oluyoruz.

Maalesef yurt dışında da 32 vatandaşımız çoğunluğu Avrupa ülkelerinden, vefat ettiler. Aileleri cenazelerini getirmek istedi, ülkemize getirilmeleri konusunda da gereken desteği veriyoruz.

Bakanlığımızda koordinasyon ve destek birimleri oluşturduk. Konsolosluk çağrı merkezlerimizin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini de bildirelim. Yurt dışındaki misyonlarımıza, bizlere ulaşan tüm çağrıları, eleştirileri tek tek dikkate alıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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Mevlüt Çavuşoğlu koronavirüs yurt dışı

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