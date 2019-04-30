Çavuşoğlu: “Düzensiz göçler global bir sorundur”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu Dışişleri Bakanları düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda değinerek arada politik engeller olduğunu söyledi ve“AB bizi üye yapmak istemiyorsa karar vermeli”açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovakya temasları kapsamında Vişegrad Grubu (V4)+Türkiye Dışişleri Bakanları 4. Toplantısı’na katıldı. Ardından Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petek, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjrt ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, gerçekleştirilen toplantının çok faydalı geçtiğini, çok sayıda konu hakkında görüşme fırsatları bulduklarını söyledi. Karşılıklı ilgi alanları ve sorunların konuşulduğu kadar, bölgesel konuların da görüşüldüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye’nin Suriye, Libya, Iran ve Irak’la ilgili durumları konuştuk. Meslektaşlarıma Suriye konusunda ne yaptığımızı açıkladım, bu konunun pek çok yönleri var. ABD askerlerinin bölgeden çekilmesi, İdlib’in durumu ve statüsü, politik süreç, mültecilerin gönüllü olarak geri dönmesi ve onları nasıl destekleyeceğimiz konularında kendilerini bilgilendirdim” dedi.

“Düzensiz göçler global bir sorundur”

Düzensiz göçler konusunda da görüştüklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Göçler hep beraber ilgilenmemiz gereken bir durum Olaya hem insani hem de güvenlik açısından bakmamız gerekiyor. Bu yüzden bu konu sadece Avrupa’nın sorunu değil global bir sorundur. Bu konuda birlikte çalışmamız lazım. AB ile Türkiye arasında yapılan göç anlaşması yürürlükte ve yapmamız gereken çok şey var ve üzerinde çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Basın toplantısında terörle mücadele konusu değinen Bakan Çavuşoğlu, “Hiçbir ayrımcılık yapmadan terörle mücadele etme konusu çok önemli, bu konuyu öğle yemeğinde görüştük ve görüşmeye devam edeceğiz. Meslektaşlarımla Türkiye ve AB ilişkilerini görüştük. Kendilerine, Türkiye’ye AB üyeliği konusunda verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

“AB bizi üye yapmak istemiyorsa karar vermeli”

Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine değinen Çavuşoğlu, “AB’ye 60 yıldır üye olmaya çalışıyoruz. 2005’ten beri görüşmeler yapıyoruz. Birçok üye ülke Türkiye’nin tam üyeliğini destekliyor. Çünkü onlar Türkiye’nin Avrupa ve AB için önemini kavramış durumdalar. Türkiye’nin bir çok alanda yaptığı katkılar, güvenlik, ekonomi, göçmenler gibi. Ancak burada politik engeller var. Bazılarına göre Türkiye, 82 milyon nüfusuyla büyük bir ülke. Bu nedenle AP’de diğer ülkelerden daha fazla koltuğa sahip olacak. Diğerlerine göre ise Türkiye ağırlıklı olarak Müslümanların yaşadığı bir ülke. AB bir dini bir klüp ise tamam. Eğer AB, gücü herhangi bir ülkeyle paylaşmak istemiyorsa bu da tamam. Fransa ve Almanya arasındaki dengeyi anlıyoruz ancak Türkiye’nin AB’ye nasıl katkı sunabileceğini reddediyorlar. AB üyeliği hala Türkiye için stratejik hedef. AB bizi üye yapmak istemiyorsa karar vermeli"dedi.

Çavuşoğlu, üyelik konusunun reform ya da Türkiye’nin karşılaması gereken kriterlerle alakası olmadığını ifade ederek, "En iyi ilişkilere sahip olduğumuz 2006 yılında bile Fransa ve Avrupa Komisyonu dahil birçok üye ülke tarafından üyelik bloke edilmişti" dedi.

“Türkiye’nin acilen savunma sistemine ihtiyacı var”

Türkiye’nin aldığı S-400’ler konusuna değinen Çavuşoğlu, Türkiye’nin son 10 yıldır savunma sistemlerini kendi müttefiklerinden aldığını söyledi. Bazı NATO müttefiklerinin bataryalarını Türkiye sınırına yerleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, son 2 yılda Almanya, ABD ve Hollanda gibi birçok müttefikin savunma sistemlerini geri çektiğini, şu an Türkiye sınırında bir İspanyol Patriot’u ve bir İtalyan SAMP-T’si olduğunu belirterek, “Türkiye’nin güneyindeki bu sistemler yeterli değil. Bu nedenle Rusya’dan bu sistemleri almak durumunda kaldık. Rusya, bize en uygun teklifi yaptı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin acilen savunma sistemlerine ihtiyacı olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in herhangi NATO üyesi ülkeden ve herhangi bir ülkeden silah satın alabileceğini açık bir şekilde söylediğini belirtti.

Türkiye’nin başından beri alacağı sistemin NATO sistemini düşman görmemesi konusunda çok hassas davrandığını belirten Çavuşoğlu, NATO’ya ve ABD’ye bu kapsamda uzmanlardan oluşan ortak bir teknik komite kurulmasını teklif ettiklerini bildirdi ve bu konuda bir yanıt beklediklerini söyledi.

“Avrupa’daki aşırı sağcılar bütün AB ülkelerinin endişesi”

Avrupa’da artan aşırı sağ konusuna değinen Çavuşoğlu, bu tarz ideolojiye sahip bütün partilerin her şeye karşı olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Bunlar İslamofobik, ırkçı, göçmen karşıtı ancak aynı zamanda temel AB değerlerine de karşılar. Bunlar, AB’nin kendisine karşı, bu nedenle aşırı sağcılar, sadece Türkiye’nin değil bütün AB ülkelerinin endişesi” dedi.

İstanbul’da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla "askeri, siyasi ve uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanan şüphelilerden birinin intihar etmesine ilişkin sorulan bir soru üzerine konuşan Çavuşoğlu, yargı sürecinin devam ettiğini ve bunun yargının meselesi olduğunu belirtti.

