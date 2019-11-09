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Çavuşoğlu: "EİT üye ülkeler arasındaki ticaret artırılacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (3) - "Üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması konusunda özellikle çaba sarf ederken, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkeleri olarak dünya pazarından daha fazla pay elde etmek istiyoruz. Bunun çalışmalarını birlikte yapacağız" - "Sadece üye ülkelere değil, bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla dönem başkanlığımızda EİT'nin reformu için de sekreterya ve üye ülkelerle birlikte çalışacağız"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması konusunda özellikle çaba sarf ederken, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ülkeleri olarak dünya pazarından daha fayla pay elde etmek istiyoruz. Bunun çalışmalarını birlikte yapacağız." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ile EİT Genel Sekreteri Hadi Soleimanpour, EİT 24. Bakanlar Konseyi Toplantısının ardından Antalya'daki Kundu Oteller Bölgesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada, bugünkü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile EİT'nin dönem başkanlığını üstlendiklerini, dönem başkanlığının iş birliği hedeflerini gerçekleştirmede önemli bir araç olacağını söyledi.

Liderler düzeyinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirecekleri zirvenin tarihini önümüzdeki süreçte belirleyeceklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dönem başkanlığımız içerisinde EİT Zirvesini de inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Dönem başkanlığımızda özellikle üye ülkeler arasında ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için çaba sarf edeceğiz. Ayrıca taşımacılık dahil lojistik konulara, somut projelerin hayata geçirilmesi dahil öncelik vereceğiz. Daha önce imzaya açılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması, yani serbest ticaret anlaşması diyebiliriz, tüm üye ülke taraflarından maalesef henüz imzalanmadı ve tam anlamıyla da onaylanmadı. Bu anlaşmanın da revize edilmesinde fayda var. Dolayısıyla üye ülkelerle beraber bir çalışma grubu oluşturduk. Üye ülkeler arasındaki ticaretin artırılması konusunda özellikle çaba sarf ederken, EİT ülkeleri olarak dünya pazarından daha fazla pay elde etmek istiyoruz. Bunun çalışmalarını birlikte yapacağız. Daha önce EİT için bir vizyon belgesi ortaya çıkmıştı, EİT 2025. Bu vizyon belgesinin içinde olan tüm önceliklerin hayata geçmesi için de çaba sarf edeceğiz."

- "Teşkilatın verimliliğini artırmak istiyoruz"

Türkiye'nin her zaman bölgesel ve küresel örgütlerin reformunu sağladığını ifade eden Çavuşoğlu, küresel sistemin etkili olabilmesi için kurdukları ve üyesi oldukları teşkilatların reforma tabi tutulması gerektiğini bildirdi.

Bu örgütlerin daha etkin ve görünür olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Sadece üye ülkelere değil, bölgenin istikrarına ve ekonomik kalkınmasına da katkı sağlaması gerekiyor. Dolayısıyla dönem başkanlığımızda EİT'nin reformu için de sekreterya ve üye ülkelerle birlikte çalışacağız." diye konuştu.

Teşkilatın verimliliğini artırmak istediklerine değinen Çavuşoğlu, teşkilatın diğer uluslararası örgütlerle ilişkilerini güçlendirmek gerektiğini, teşkilatın görünürlüğü bakımından bunu önemsediklerini belirtti.

Türkiye'nin EİT dönem başkanlığının yeniden Asya inisiyatifinin başladığı bir döneme denk geldiğini hatırlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"11. Büyükelçiler Konferansı'nda yeniden Asya inisiyatifimizi açıklamıştık. Ayrıca New York'ta da Asya İşbirliği Diyaloğunun da dönem başkanlığını üstlendik. D-8 örgütünün de dönem başkanlığını üstleniyoruz. Bu örgütler arasında da bir sinerjinin oluşması için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Sadece üye ülkelerin olduğu coğrafyada değil, geniş bir Asya içinde ticaretin artması için buralarda yer almak için tüm EİT üyesi ülkeler ve dönem başkanı Türkiye olarak çaba sarf edeceğiz."

(Bitti)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu EİT toplantı

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