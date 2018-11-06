Çavuşoğlu: Elimizde paylaşmadığımız deliller var

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya ziyareti sırasında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ellerinde kamuoyuna açıklanmamış deliller bulunduğunu söyledi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın teklifiyle oluşturulan ortak çalışma grubunun sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını kimin verdiği konusundaki sorulara Suudi Arabistan’dan cevap alamadıklarını kaydetti. "İstanbul'a gelerek Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı?" sorusunu yönelten Çavuşoğlu "Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bulma ve bunun Türkiye'ye söylenmesi Suudi Arabistan'ın sorumluluğunda. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan'da" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını veren kişinin Kral Selman olmadığından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kişi kendi kendine gelmedi, talimat aldılar. Talimat ve izin almadan 15 kişi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaşını öldürmek için gelemez” ifadelerini kullandı.