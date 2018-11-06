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Çavuşoğlu: Elimizde paylaşmadığımız deliller var

06.11.2018 14:58 | Son Güncelleme

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yaptığı açıklamada "Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili henüz kamuyla paylaşmadığımız başka deliller de var" dedi.

Çavuşoğlu: Elimizde paylaşmadığımız deliller var

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Japonya ziyareti sırasında Kaşıkçı cinayetiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çavuşoğlu Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak ellerinde kamuoyuna açıklanmamış deliller bulunduğunu söyledi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan'ın teklifiyle oluşturulan ortak çalışma grubunun sonuç odaklı olması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını kimin verdiği konusundaki sorulara Suudi Arabistan’dan cevap alamadıklarını kaydetti. "İstanbul'a gelerek Kaşıkçı’yı öldüren 15 kişi talimatı kimden aldı?" sorusunu yönelten Çavuşoğlu "Kaşıkçı'nın cesedine ne olduğunu bulma ve bunun Türkiye'ye söylenmesi Suudi Arabistan'ın sorumluluğunda. Çünkü bu 15 kişi hala Suudi Arabistan'da" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı’nın öldürülmesi talimatını veren kişinin Kral Selman olmadığından emin olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, “Türkiye’ye gelen bu 15 kişi kendi kendine gelmedi, talimat aldılar. Talimat ve izin almadan 15 kişi Suudi Arabistan’dan bir Suudi vatandaşını öldürmek için gelemez” ifadelerini kullandı.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ellerinde kamuoyuyla paylaşmadıkları deliller bulunduğunu belirten Dışişleri Bakanı, "Soruşturmadan sonra delilleri nihayete erdirdiğimizden emin olduğumuzda onları kamuyla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD'den kınama

Suudi Arabistan'ın insan hakları sicili dün Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyi'nde masaya yatırılmış, toplantıda konuşan ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Mark Cassayre Kaşıkçı cinayetini kasıtlı ve planlı bir cinayet olarak nitelendirerek kınamıştı. ABD'li temsilci yasal süreç kapsamında titiz ve şeffaf bir soruşturmanın yapılması ve bunun sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade etmişti. Toplantıda savunma yapan Suudi Arabistan'ın Temsilcisi Bandar el Ayban ise Suudi Arabistan Kralı Selman'ın, cinayetin arkasındakilerin ortaya çıkarılmaları için talimat verdiğini belirterek suça karışanların yargılanacağını söylemişti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Daha sonra gazetecinin burada öldürüldüğü ortaya çıkmış Kaşıkçı cinayetini soruşturan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cesedinin parçalanarak yok edildiği tespitini kamuoyuyla paylaşmıştı.

rtr / HT, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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