HABER

Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Barzani'nin yemin törenine katılmak için Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, havalimanında Barzani ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Roman Buluşması Başakşehir’e renk kattıRoman Buluşması Başakşehir’e renk kattı
Kahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdilerKahvaltı satışından elde ettikleri gelirle çocukları sevindirdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Erbil

En Çok Okunan Haberler

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin kim olduğu ortaya çıktı

O teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Taksim Meydanı'nda ilginç anlar! 2,05 metrelik kadınla fotoğraf çekebilmek için birbirleriyle yarıştılar

Taksim'de ilginç anlar! Onu görmek için birbirleriyle yarıştılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.