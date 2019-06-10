Çavuşoğlu Erbil'de IKBY'nin yeni başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkanlığına seçilen Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Barzani'nin yemin törenine katılmak için Erbil'e gelen Çavuşoğlu, Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Çavuşoğlu, havalimanında Barzani ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Erbil'de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

