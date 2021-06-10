Çavuşoğlu, Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin konuştu: "Her bakımdan kritik, olumlu geçeceğine inanıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında 14 Haziran'da gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmeye ilişkin, "Her bakımdan önemli ve kritik bir görüşme olacak. Biz olumlu geçeceğine inanıyoruz" dedi. TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ilişkilerdeki sorunların giderilmesi için atılması gereken adımları içeren bir doküman verildiğini de söyledi. 14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan ve Biden, Brüksel'de ikili bir görüşme yapacak. Bakan Çavuşoğlu, görüşmede, Beyaz Saray'daki yeni yönetimle ilişkiler konusunda hangi adımların atılacağı konusunun gündeme geleceğini kaydetti. Biden'ın 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımasının ardından yapılacak bu görüşme, S-400, YPG, Fethullah Gülen yapılanması gibi sorunlar nedeniyle zaten gergin olan Türk-Amerikan ilişkilerinin geleceğini de belirleyecek. Çavuşoğlu, katıldığı programda bu sorunlara ilişkin, "Evet sorunlar var, (Barack) Obama döneminde başlayan sorunlar var, (Donald) Trump döneminde de devam etti. İlaveten şimdi Sayın Biden'ın sözde soykırım ile ilgili kullandığı kelimeler ve devam eden sorunlar var. YPG'ye verdikleri destek devam ediyor. FETÖ ile ilgili herhangi bir netice alamadık. Bir müttefike, Türkiye'ye karşı yaptırım ortada. S-400 meselesi halen devam ediyor" dedi.

Bu sorunlara rağmen Washington yönetiminin "Türkiye'yle birçok stratejik alanda çalışma arzusu olduğunu" söyleyen Çavuşoğlu şöyle konuştu: "Bunu (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken'da da gördük, diğer muhataplarımızda da gördük. Tüm muhataplarımızda bunu görüyoruz, Biden'ın kendisinde de var. Bir taraftan bu sorunları nasıl çözeceğiz, diğer taraftan geleceğe yönelik ilişkileri tamir ederken bu iş birliğini güçlendirebilecek miyiz? "Trump döneminde 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi vardı. Salgından bu yana ABD'ye ihracatımız artıyor, ekonomik işbirliğimiz artıyor, yatırımlarla ilgili de çok büyük ilgi var. Bu hedeflere ulaşmak için neler yapmamız lazım?" 'Blinken'a sorunların çözümü için atılması gereken adımları ilettik' Çavuşoğlu, Blinken'a bir görüşme sırasında sorunların çözümü için atılması gereken adımların yer aldığı bir "vizyon belgesi" verdiklerini söyleyerek, "En son telefon görüşmemizde Sayın Blinken bu kağıt üzerinde çalıştıklarını ve bize döneceklerini söylediler" dedi. Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin birçok bölgesel konuda da daha yakın çalışmak arzusunda olduğunu görüyoruz. Bunları yapabiliriz ama bizim de beklentilerimizin karşılanması gerekiyor.