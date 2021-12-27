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Çavuşoğlu: Ermenistan'la normalleşme adımları devam edecek

27.12.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin Moskova’da bir araya geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu: Ermenistan'la normalleşme adımları devam edecek

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Ankara'da 2021 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında konuştu. Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme adımlarına devam edileceğine dikket çeken Çavuşoğlu, ilişkilerin normalleşmesi için atılan iki ülke özel temsilcisinin ilk buluşmasının Moskova'da gerçekleşeceğini söyledi.

Çavuşoğlu, "Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçip yol haritası belirlenmesi gerekiyor, ilişkilerin normalleşmesi için hangi adımlar atılacağına dair" dedi.

İstanbul-Erivan uçuşlarının da yakında başlayacağı bilgisini veren Çavuşoğlu, bu yıl dış politikada pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları atıldığını da söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Bahreyn ve İsrail'le yoğunlaştırılan temaslara işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Fransa'yla ilişkilerde de gerginliği azaltmaya başladıklarını ifade etti.

Kabil'deki havalimanının işletmesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletmesi konusunda Türkiye'nin Katar'la anlaşmaya vardıklarına değinen Çavuşoğlu, başka ülkelerin de havalimanının işletilmesine talip olabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, "Taliban yönetimi farklı ülkelerden teklifler alacağını söyledi, bu da doğal. Biz de Katar ile birlikte havalimanının işletilmesi konusunda anlaşmaya vardık. Ekiplerimiz kabile gitti, teklifleriniz verildi. Bu süreçte farklı ülkelerin de teklif vermesi doğal. BAE ile Katar ile olduğu gibi bu konuda oturup da bir görüşmemiz olmadı. Anlaşma sağlanırsa havaalanı işletilebilir, başka bir ülke ile de anlaşılırsa o da onların bileceği bir konu" açıklamasını yaptı.

"F-35 konusunda Kongre ikna edilmeli"

Türkiye-ABD ilişkilerine ilişkin de açıklamalar yapan Bakan Çavuşoğlu F-35'lerin alımıyla ilgili olarak "F-35'lerin alımı konusunda bir sıkıntı var. F-35 konusunda Kongre'deki durum, kongrenin de ikna edilmesi gerekiyor. Bazı konularda olumlu adımlar atarsak kongre de ılımlı olur. F-35 alınmayacağına göre verdiğimiz paranın geri ödenmesi gerekiyor ya da yerine başka bir şey alınması gerekiyor" diye konuştu.

DHA / HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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