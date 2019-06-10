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Çavuşoğlu eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 15:28 | Son Güncelleme

Çavuşoğlu eski IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüştü

ERBİL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Erbil'deki Saad Abdullah Konferans Merkezi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin yemin törenine katıldıktan sonra Mesut Barzani ile görüştü.

Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Erbil'e gelişinde Erbil Uluslararası Havalimanı’nda Neçirvan Barzani ile bir araya gelmiş ardından IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile de görüşme yapmıştı.

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