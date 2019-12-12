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Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 19:52 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. İş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz"

RABAT/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile Fas'ta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik için bulunduğu Rabat'ta, Fas Dışişleri Bakanı Burita ile görüştü.

Görüşmeyi Twitter'dan değerlendiren Çavuşoğlu, "Fas Dışişleri Bakanı kardeşim Burita ile bir araya geldik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin daha da geliştirilebilmesi için atılabilecek adımları ele aldık. İş birliğimizi her alanda daha da ilerleteceğiz." mesajını paylaştı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita

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